TMW Spezia, Hristov: "Se Ricci si trovava lì solo la colpa è nostra"

Il difensore dello Spezia, Petko Hristov, ha parlato al termine della partita in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "Ci sono poche parole, dispiaciuto per non aver portato punti a casa, non meritavamo di perdere. C'è girato non a nostro favore e abbiamo subito gol al novantesimo al loro primo tiro. Quando hai le occasioni le devi sfruttare al massimo, se hai due occasioni in partite come queste devi fare due gol, non concedendo poi niente. Non devi arrivare al novantesimo zero a zero, il pareggio ci stava bene, invece torniamo a casa con zero punti.

Non ho ancora rivisto il gol, ma se Ricci si trovava lì solo la colpa è nostra. Ci hanno fatto gol su nostro errore, ha fatto un gran gol, ma noi dobbiamo essere più svegli. Già da questa settimana dovremo preparare la partita con l'Entella, che sarà importantissima per noi. Abbiamo difeso bene, abbiamo sfruttato gli spazi, ma è la classica partita di calcio in cui abbiamo fatto la battaglia".