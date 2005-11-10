Altro infortunio in casa Catanzaro: problema muscolare per Giovane, si attendono gli esami

Non arrivano buone notizie per il Catanzaro dall'anticipo della settima giornata di Serie B contro il Verona. Al 62' Samuel Giovane ha chiesto con insistenza la sostituzione dopo aver accusato un problema muscolare. Il centrocampista giallorosso ha abbandonato il terreno di gioco zoppicando ed è stato sostituito da Gabriele Alesi. Dalle primissime indicazioni, l'infortunio non sembrerebbe di lieve entità, anche se saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilirne la reale gravità.

Giovane esce al 62', cinque minuti dopo il Verona completa la rimonta

L'episodio ha complicato ulteriormente una partita già molto combattuta e ricca di occasioni. Soltanto cinque minuti dopo l'uscita di Giovane, infatti, il Verona ha completato la rimonta portandosi sul 2-1 grazie a Daniel Mosquera. L'attaccante si è confermato ancora una volta decisivo, realizzando la sua terza doppietta consecutiva stagionale.

Catanzaro in attesa degli esami per Giovane

Adesso l'attenzione in casa Catanzaro si sposta soprattutto sulle condizioni del centrocampista. Le modalità dell'uscita dal campo e le prime sensazioni rendono necessario attendere gli esami strumentali per capire l'entità del problema muscolare e gli eventuali tempi di recupero. Lo staff giallorosso spera naturalmente di poter escludere uno stop lungo per uno dei titolari della squadra.