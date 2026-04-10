Juve Stabia, Abate: "Col Cesena serve il fuoco dentro, dobbiamo scrivere il nostro destino"

Ignazio Abate, tecnico della Juve Stabia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cesena. Queste le sue parole riportate da stabiachannel.it

«Il Cesena a un punto da noi non deve essere una minaccia, ma una scintilla per credere in qualcosa. Dobbiamo mettere in campo la nostra identità, il nostro essere. Sappiamo quanto ci è costato conquistare questo privilegio e dobbiamo difenderlo. Sono partite in cui bisogna mettere qualcosa in più, facendosi esaltare. Servirà una gara con il fuoco dentro», ha dichiarato Abate, fissando subito il tono della vigilia.

Sull’avversario, l’allenatore riconosce i cambiamenti portati dal nuovo corso tecnico: «È una squadra che, con il nuovo allenatore, ha cambiato stile di gioco. Sono contento di avere in Italia un personaggio con un passato così importante. È una formazione molto forte nelle ripartenze, con giocatori di gamba. Sarà una partita difficile, ma dobbiamo pensare a noi stessi e alla nostra identità».

Abate ha poi invitato il gruppo a cavalcare l’entusiasmo di questo finale di stagione: «Dobbiamo alimentarci di questo entusiasmo. Forse non ci rendiamo nemmeno conto che siamo a cinque partite dalla fine. Dobbiamo goderci questa grande opportunità. Veniamo da una prestazione contro una corazzata, in cui la squadra ha fatto molto bene. Non posso chiedere di più ai ragazzi: stiamo andando oltre i nostri limiti». Il tecnico ha quindi ribadito la necessità di continuità: «È il momento di rispondere colpo su colpo. Speriamo di iniziare da domani a scrivere il nostro destino».

In merito alle condizioni della rosa, Abate ha spiegato che la squadra non sarà al completo, sottolineando però lo spirito del gruppo: «Il destino ha voluto che non fossimo al completo, ma domani gli undici in campo venderanno cara la pelle. Dalle difficoltà nascono sempre spunti per migliorare».

Non è mancato infine l’appello ai tifosi: «Domani il Menti deve essere una bolgia. Servirà il sostegno di tutti. Al di là degli aspetti tecnico-tattici, sono partite che si giocano sulle emozioni: ogni pallone deve essere decisivo».

Sul fronte indisponibili, Abate ha fatto il punto: «Zeroli sarà in panchina, Leone non recupera, Burnete ha un risentimento alla cicatrice. Non abbiamo ampia scelta, ma chiunque scenderà in campo darà tutto. Le partite si vincono perché si vogliono vincere».