Juve Stabia, altri due addii in dirigenza: risolvono Gerbo e Zanardini
Dopo l'addio del direttore generale Ferdinando Elefante in casa Juve Stabia altri due dirigenti salutano il club risolvendo i rispettivi contratti. Fra questi anche quel Alberto Gerbo che un anno fa si ritirava dal calcio giocato, dopo 49 presenze con le Vespe, proprio per entrare nei quadri dirigenziali dei campani.
Questa la nota d'addio di Gerbo e Zanardini
La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale dei rapporti contrattuali con il Responsabile dell’Area Tecnica, Alberto Gerbo, e con il Responsabile dell’Area Scouting, Francesco Zanardini.
La società ringrazia Alberto e Francesco per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento dimostrati durante il suo periodo in gialloblù, augurandogli le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera.