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Desenzano, nuovo innesto sulla corsia sinistra: arriva Milani dell'Heracles Almelo

Desenzano, nuovo innesto sulla corsia sinistra: arriva Milani dell'Heracles Almelo TUTTOmercatoWEB
© foto di Gianni Mattonai
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 18:34Serie C
Il mancino classe 2001, che può ricoprire l'intera fascia, arriva a titolo definitivo e si lega al club neopromosso in Serie C per i prossimi due anni

Nuovo innesto per la fascia sinistra per il neopromosso Desenzano, il club lombardo ha infatti annunciato l'arrivo del classe 2001 Milani dagli olandesi dell'Heracles Almelo dove ha collezionato 10 presenze fra Eredivisie e Coppa d'Olanda.

Il comunicato del Desenzano

Il Desenzano F.C. è lieto di comunicare di aver acquisito dall’Heracles Almelo a titolo definitivo le prestazioni sportive di Lorenzo Milani. Il calciatore ha sottoscritto con il club biancazzurro un contratto biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2028.

Nato a Livorno il 22 maggio 2001, Milani è un esterno mancino capace di ricoprire l’intera fascia sinistra, sia nel ruolo di terzino che in una posizione più avanzata.

Desenzano F.C., ecco Milani: la sua carriera

Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, Lorenzo ha esordito tra i grandi con la maglia del Grosseto in Serie D. Successivamente ha maturato una significativa esperienza in Serie C vestendo le maglie di Pontedera e Pescara, prima di trasferirsi nei Paesi Bassi per vivere l’esperienza in Eredivisie con l’Heracles Almelo. Nell’ultima parte della stagione 2025/2026 è tornato in Italia, scendendo in campo con il Bra nel campionato di Serie C.

Giocatore dinamico e dotato di una buona capacità di spinta, Milani porta sulla fascia sinistra qualità, corsa e tutta l’esperienza maturata anche nel calcio internazionale.

Le prime parole di Lorenzo Milani

Queste le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore biancazzurro: “Appena sono arrivato sono rimasto impressionato positivamente dall’ambiente e dalla città, che è bellissima. Ho voglia di rimettermi in gioco e di dare tutto per questa maglia“.

E ha poi aggiunto: “Sfrutterò questi giorni per conoscere i compagni e per farmi trovare al meglio dal mister. Ci vediamo presto in campo“.

Il Desenzano F.C. dà il benvenuto a Lorenzo e gli augura il meglio con la nostra maglia e i nostri colori.

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