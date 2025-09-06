Ufficiale Juve Stabia, Alberto Gerbo si ritira: entra a far parte dello staff dirigenziale

La S.S. Juve Stabia 1907 e Alberto Gerbo annunciano il ritiro dal calcio giocato del centrocampista piemontese.

Nato a Valenza il 9 novembre 1989, Gerbo é cresciuto nel settore giovanile dell’Inter per poi vestire le maglie di Giaveno, Ancona, Triestina, Gubbio, Latina, Foggia (club con il quale ha collezionato 153 presenze), Ascoli, Crotone, Cosenza e Juve Stabia.

Al termine della sua carriera, Alberto conta complessivamente 454 presenze, 15 reti e 22 assist tra Campionato Primavera (55), Serie B (180), Lega Pro (153), Serie D (32) Coppa Italia (14), Coppa Italia Serie C (18) e Supercoppa di Serie C (2).

Nel suo palmarès figurano il Torneo di Viareggio vinto con l’Inter Primavera nella stagione 2007/08, il campionato di Serie C conquistato con il Latina nel 2013/14 tramite i play-off, quello ottenuto con il Foggia nel 2016/17, arricchito dalla vittoria della Supercoppa di categoria, e quello raggiunto con la Juve Stabia nel 2023/24. A completare i suoi successi figurano due Coppe Italia di Lega Pro, vinte rispettivamente con il Latina nella stagione 2012/13 e con il Foggia nel 2015/16. Inoltre vanta una promozione in Serie A con il Crotone nella stagione 2019/20.

Alberto dichiara: “Ci tengo a ringraziare tutti coloro che ho incontrato in questo viaggio, compagni eccezionali, mister fortissimi che mi hanno dato tanto, in particolare De Zerbi, Stroppa, Pagliuca, Zanetti e Pecchia. Tutti coloro che hanno vissuto la quotidianità con me, i ricordi migliori li ho nello spogliatoio con le figure invisibili (magazzinieri, fisioterapisti, staff tecnico e dirigenziale.) Legame particolare con Foggia dove ho vissuto 5 anni giocando 153 partite, sono orgoglioso che la mia ultima maglia sia stata quella gialloblù e di continuare con altre vesti alla Juve Stabia”.

La sua storia calcistica, infatti, non si ferma qui: a partire dalla stagione 2025/26 Alberto ha intrapreso una nuova avventura all’interno della famiglia gialloblù, entrando a far parte dello staff dirigenziale. Da ottobre 2025 assumerà il ruolo di responsabile dell’area tecnica.

La Juve Stabia ringrazia Alberto per quanto ha dato al calcio e alla maglia delle Vespe, e gli augura un futuro luminoso, certi che la sua competenza e i suoi valori continueranno a essere un patrimonio prezioso per il club e per tutti i suoi tifosi.