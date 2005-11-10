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Ascoli, nuovo innesto in attacco: dal Perugia arriva l'olandese Bolsius

Ascoli, nuovo innesto in attacco: dal Perugia arriva l'olandese Bolsius TUTTOmercatoWEB
© foto di Uff. Stampa Fermana
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 18:09Serie B
Il classe '98 lascia il club umbro dopo appena sei mesi e firma un biennale con opzione con i bianconeri neopromossi in Serie B

Dopo appena sei mesi termina l'esperienza dell'attaccante Bolsius con il Perugia, una rete in 12 presenze. Il calciatore infatti si trasferisce in Serie B per vestire la maglia del neopromosso Ascoli come comunicato dal club marchigiano.

Il comunicato dell'Ascoli su Bolsius

"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo da AC Perugia Calcio le prestazioni sportive dell’attaccante Don José Henricus Bolsius. Il calciatore ha sottoscritto un contratto col Club bianconero fino al 30 giugno 2028, con opzione per il prolungamento.

Nato a Den Bosch (Paesi Bassi) il 29 novembre 1998, Bolsius è cresciuto calcisticamente nei vivai di OJC, FC Den Bosch e Brabant United. Con il Den Bosch ha debuttato tra i professionisti nel campionato di Eerste Divisie, collezionando le prime due presenze in prima squadra. Nella stagione 2018/19 si trasferisce al Kozakken Boys, formazione militante in Tweede Divisie, con cui disputa due campionati totalizzando 41 presenze, 4 reti e 4 assist. Successivamente fa ritorno al Den Bosch, dove mette insieme 27 presenze e 5 assist prima di intraprendere l’esperienza italiana.

L’approdo in Italia avviene nella stagione 2021/22 in Serie C, inizialmente con la Fermana e, successivamente, con il Campobasso, club con il quale realizza 3 reti in 11 presenze. Seguono le esperienze con la Fidelis Andria, dove firma 8 gol e 3 assist in 37 gare, il Benevento (25 presenze e 3 reti) e il Sorrento, con cui tra la stagione 2024/25 e la prima parte della 2025/26 colleziona complessivamente 31 presenze, 5 gol e 4 assist. Nella seconda parte della scorsa stagione veste la maglia del Perugia, debuttando proprio contro l’Ascoli il 25 gennaio e chiudendo l’annata con 12 presenze, una rete e un assist.

Il Club bianconero dà il benvenuto a Don Bolsius, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali con la maglia del Picchio".

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