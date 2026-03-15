Juve Stabia, Mosti: "Siamo un gruppo che merita tanto per quello che dà in campo"

Dopo il pareggio contro la Carrarese, il centrocampista della Juve Stabia Nicola Mosti ha parlato in conferenza: "Era una partita da vincere per mettere fine a questo momento un po’ particolare - riporta Vivicentro.it -. Mi fa piacere aver segnato, ma non riesco a godermi la gioia perché ci amareggia il risultato. Prendere gol in quel modo, con un fallo tra l’altro su di me nell’azione precedente, fa davvero male.

C’è da migliorare nella gestione della gara perché non possiamo giocare in modo così diverso tra primo e secondo tempo. Per tutta la partita abbiamo rischiato poco, ma con un primo tempo così ben giocato avremmo dovuto trovare il doppio vantaggio e chiuderla. È un periodo in cui ci gira male, dobbiamo analizzare le nostre prestazioni restando uniti come abbiamo sempre fatto.

Il gioco del Mister consente a noi mezzali di arrivare spesso vicino alla porta, e questo mi sta aiutando molto a trovare la via del gol. Sono in un buon momento, ma ripeto, il risultato fa troppo male per esultare. Fisicamente non sono al top: ho avuto un problema al flessore la scorsa settimana, ma per questa squadra e per questi compagni si stringono i denti. Dispiace che si critichino i nostri attaccanti. Fanno un gran lavoro per la squadra, si sacrificano tantissimo. Mi auguro che possano trovare la via del gol al più presto, perché gli attaccanti vivono di questo, ma le critiche non incidono su quanto siano fondamentali per noi.

Siamo un gruppo che merita tanto per quello che diamo in campo e meriteremmo di raccogliere maggiori soddisfazioni. Ora raccogliamo le energie per dare il massimo a Palermo; dobbiamo compattarci, perché possiamo fare risultato anche contro i rosanero".