TMW Lombardi: "Rinnovo Crisetig-Padova? Ne parleremo al termine della stagione"

Ospite della rubrica di TMW 'A Tu per Tu', Stefano Lombardi, procuratore dalla lunga carriera alle spalle, ha fatto il punto sul presente e il futuro di due suoi assistiti che militano in Serie B: Lorenzo Crisetig e Nicola Mosti.

Crisetig e il futuro: rinnoverà a Padova?

“Ne parleremo a fine stagione. È stimato dalla società. A fine campionato faremo i conti”.

Alla Juve Stabia brilla Mosti.

“Piace a tante squadre. È in fase di maturazione. Chi lo prende fa un affare, ma si vedrà a fine stagione. Intanto è concentrato sulla Juve Stabia dove sta molto bene”.