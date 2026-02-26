TMW
Lombardi: "Rinnovo Crisetig-Padova? Ne parleremo al termine della stagione"
TUTTO mercato WEB
Ospite della rubrica di TMW 'A Tu per Tu', Stefano Lombardi, procuratore dalla lunga carriera alle spalle, ha fatto il punto sul presente e il futuro di due suoi assistiti che militano in Serie B: Lorenzo Crisetig e Nicola Mosti.
Crisetig e il futuro: rinnoverà a Padova?
“Ne parleremo a fine stagione. È stimato dalla società. A fine campionato faremo i conti”.
Alla Juve Stabia brilla Mosti.
“Piace a tante squadre. È in fase di maturazione. Chi lo prende fa un affare, ma si vedrà a fine stagione. Intanto è concentrato sulla Juve Stabia dove sta molto bene”.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile