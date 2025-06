Ufficiale Juve Stabia, rinnovo fino al 30 giugno 2028 per il ds Matteo Lovisa

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica il prolungamento del contratto con il direttore sportivo, Matteo Lovisa, fino al 30 giugno 2028.

Alla guida del nostro progetto tecnico dal luglio del 2023, Lovisa, giovane direttore sportivo classe 1996, con un’esperienza importante al Pordenone, portato fino alle semifinali play off per la serie A, ha svolto un ruolo decisivo nella vittoria del campionato di Serie C girone C 2023/24 e nel sorprendente quinto posto conquistato nel campionato di Serie BKT 2024/25 con il raggiungimento della semifinale play off, un traguardo storico per Castellammare di Stabia.

Il rinnovo, fortemente voluto dal presidente Andrea Langella, rappresenta la chiara volontà di dare continuità al progetto avviato due anni fa e di consolidare le basi di un percorso ambizioso.

Queste le dichiarazioni del presidente Andrea Langella dopo la firma del nuovo accordo: “Nel segno della continuità è stata mia ferma volontà mettere nelle condizioni ideali il nostro direttore sportivo Matteo Lovisa di continuare l’ottimo lavoro svolto in questi due anni per poter programmare al meglio il nostro futuro. Contento di poter annunciare il prolungamento del suo contratto di ulteriori due anni rispetto alla scadenza del 2026. Buon lavoro direttore!”.

Concluso l’accordo per il rinnovo e apposta la sua firma, il Ds afferma: “Non ho avuto mai nessuno dubbio su dove volevo trascorrere le mie prossime stagioni sportive, sono legato a Castellammare e ai nostri tifosi che sono la nostra arma in più. Ringrazio il presidente per avermi voluto ancora qui con un contratto che reputo della giusta durata per poter progettare i prossimi anni nel modo migliore. Sono felice di poter lavorare in un posto che ormai mi è entrato nel cuore per il calore che mi viene sempre mostrato da tutti e che spero di ricambiare con professionalità”.