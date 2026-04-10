Modena all'esame SudTirol. Sottil: "C'è da esser più scorbutici di loro. Che si deve ancora quagliare"

"La sosta è stata gestita come le altre, né più né meno, quello che può incidere per noi e le altre squadre è quest'onda di caldo anomalo che ci fa sembrare a giugno anche se siamo ad aprile. Ma non è questa una scusa, solo una constatazione. E non vorrei parlare ancora di Bari, ormai è passata, i carichi di lavoro son stati fatti come sempre. Voglio però semmai chiarire una cosa: bisogna quagliare, perché se qualcuno pensa che sia tutto già definito si sbaglia di grosso. L'obiettivo lo vediamo, ma dobbiamo ancora andarlo a prendere: così, alla vigilia della sfida contro il SudTirol, il tecnico del Modena Andrea Sottil.

Che nella consueta conferenza stampa pre gara ha poi proseguito: "La squadra è sul pezzo, quando non si raccolgono punti ci si allena con anche la sana rabbia di chi ha voglia di rivincita. Siamo nelle condizioni di andarci a prendere quello che vogliamo, ma ci sono ancora tante battaglie da fare. La rosa? Gliozzi dovrà sottoporsi a intervento chirurgico per il menisco, siamo fiduciosi di riaverlo per l'ultima parte ma se così non sarà ne prenderemo atto, anche se con dispiacere. Lui è però un super atleta, con una stabilità muscolare incredibile, lo ha detto il dottore, e questo ci dà speranza. C'è poi Sersanti ai box, ha avuto una recidiva alla quale c'è da prestazione attenzione, ma non voglio addentrarmi troppo in argomenti che non ho studiato: dico solo che all'interno della rosa ha caratteristiche specifiche che ci sono mancate, ma va gestito bene col fine di recuperarlo a breve".

Andando quindi al match: "Dovremmo essere più umili del SudTirol, più verticali di loro e vincere più contrasti di quanto facciano loro. Il calcio è semplice, più duelli vinci in mezzo al campo più hai possibilità di portare a casa punti: a Bari non li abbiamo vinti e si è visti. Serviranno concentrazione e cinismo, si dovrà esser pratici con una squadra ben codificata, guidata da un importante allenatore. Dovremo essere più scorbutici di loro e fare punti, perché vogliamo chiudere la regular season nella miglior posizione possibile, è quello l'obiettivo comune e lavoriamo in tal senso. Perché vogliamo arrivare ai playoff da protagonisti, non così per giocarli giusto per fare contento qualcuno: se arriviamo quinti o sesti può anche succedere qualcosa di bello, e lo penso davvero".

Conclude rispondendo a chi gli chiede un pensiero in generale sul momento drammatico del calcio italiano: "Gli allenatori si devono aggiornare, modernizzare, perché il calcio evolve, anche se alcuni principi poi non cambiano mai: come nella moda, tutto torna. Ognuno interpreta il calcio come vuole, ma chiaramente ora, per quello italiano, c'è da passare ai fatti. Perché di domande ce ne siamo fatte molte, ma, senza fare il professore, dico che ora è il momento di rivedere un po' il nostro calcio. Noi siamo da contropiede e gol, ma siamo andati a scopiazzare in giro, snaturandoci, e sui giovani dico che di bravi ce ne sono tanti, ma il talento va allenato bene. Il detto 'se son rose fioriranno' non funziona per il calcio, e nemmeno per le rose, perché se non le annaffia, non metti loro il terriccio, queste non crescono. Partiamo dai settori giovanili, dal far giocare in tutte le categorie più italiani. Siamo fuori dai Mondiali, quasi fuori da tutte le competizioni europee...pensiamoci. E non lo dice Andrea Sottil, ma i fatti".