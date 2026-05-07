Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Modena, Sottil: “La partita più importante è martedì. Massolin-Inter? Ha bisogno ancora di uno step”

Modena, Sottil: “La partita più importante è martedì. Massolin-Inter? Ha bisogno ancora di uno step”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 11:49Serie B
Luca Bargellini

Alla vigilia della sfida contro l’Avellino, ultima giornata della regular season di Serie B, il tecnico del Modena Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa tra gestione delle energie in vista dei playoff, giovani, futuro personale e una lunga riflessione sul calcio italiano e sulla formazione dei talenti.

Mister, come si prepara una partita come quella contro l’Avellino?
“Semplicemente facendo quello che abbiamo sempre fatto. Abbiamo sempre parlato di mentalità vincente, di portare la nostra identità sia in casa che fuori. Dobbiamo andare ad Avellino a completare il nostro percorso”.

Però inevitabilmente il pensiero va già ai playoff…
“Sarebbe ipocrita dire il contrario. La nostra partita più importante è martedì, però abbiamo prima l’Avellino e dobbiamo fare una gara dignitosa, all’altezza della situazione, con grande serietà e professionalità. È giusto così”.

Ci sarà turnover?
“Sì, devo gestire bene le forze. Ci sono giocatori che hanno tirato tanto durante la stagione e altri che invece hanno avuto meno spazio. Questa può essere l’occasione per dare minutaggio a chi ha giocato meno, anche in funzione dei playoff che speriamo possano essere tante partite”.

La gara di domani può dare indicazioni utili per i playoff?
“Assolutamente sì. È comunque una partita vera di campionato e non bisogna snobbare nulla. Devo avere risposte da alcuni giocatori che rientrano o che sono stati fuori a lungo”.

A chi si riferisce?
“Per esempio Sersanti, Gliozzi e Pyyhtia. Sono giocatori importanti che tornano a disposizione e la partita servirà anche per capire la loro condizione”.

Che Avellino si aspetta?
“Una squadra molto motivata. È una grande piazza, da quando è arrivato Ballardini ha fatto un percorso importante e giocherà per il proprio obiettivo. Noi però dobbiamo onorare il campionato fino alla fine”.

Che bilancio fa della sua stagione al Modena?
“Sono molto contento soprattutto dal punto di vista umano. Questa proprietà e questa area tecnica mi hanno lasciato lavorare sviluppando le mie idee e il mio metodo. Ho trovato empatia, sintonia, rispetto dei ruoli, competenza e condivisione. Questo mi permette di dare il massimo”.

Possibile spazio anche per i giovani della Primavera?
“Arnaboldi e Fabbri sono convocati. Quest’anno abbiamo già inserito tanti giovani e potrebbe esserci la possibilità di far esordire qualcuno. Questo fa onore allo scouting e al lavoro del club”.

Su Arnaboldi ha detto che potrebbe addirittura partire titolare…
“Sì, è un play e lo sto valutando seriamente. Altrimenti può adattarsi anche Nador in quel ruolo”.

Lei ha parlato anche della crescita di Massolin. Lo vede già pronto per l’Inter?
“È cresciuto tantissimo, soprattutto nella fase difensiva e nei rientri. Ha ancora un margine di miglioramento incredibile. Secondo me però ha bisogno ancora di uno step”.

In che senso?
“L’Inter è un livello altissimo. Lui ci può stare, ma a mio parere avrebbe bisogno prima di continuità magari in una Serie A di medio livello. Oppure sarei contento se restasse ancora a Modena. Lo dico sinceramente perché penso che debba ancora completarsi”.

Sul futuro invece cosa può dire?
“Ho ancora un anno di contratto e qui sto benissimo. Mi auguro di continuare a essere protagonista di questo progetto, ma non dipende solo da me. Adesso però penso soltanto ai playoff”.

Lei ha fatto anche una lunga riflessione sul calcio giovanile italiano. Dove nasce il problema secondo lei?
“Nei settori giovanili oggi si pensa troppo a vincere e troppo poco a formare. Per me il problema del calcio italiano nasce lì. I bambini devono giocare, divertirsi, sviluppare tecnica individuale e fantasia”.

Ha fatto anche esempi molto concreti…
“Io vedo bambini di sette o otto anni obbligati a giocare a due tocchi. Per me è un disastro, così si distrugge la fantasia. Nei settori giovanili servono istruttori competenti, non allenatori che pensano alla tattica”.

Secondo lei manca creatività nel calcio moderno?
“Sì, perché non si lavora più abbastanza sulla tecnica. Noi da piccoli ci allenavamo con le palline da tennis, col muro, con la strada. Oggi invece vedo troppo lavoro tattico già a 13-14 anni. Così si perdono creatività e qualità”.

Infine una riflessione sugli allenatori e sulla continuità tecnica…
“Quando scegli un allenatore devi metterlo nelle condizioni di lavorare e dargli continuità. I progetti veri si vedono soprattutto nei momenti difficili. Guardate Gasperini all’Atalanta o il lavoro fatto per anni a Cittadella: continuità tecnica e identità portano risultati”.

Articoli correlati
Modena, Sottil: "Siamo ai playoff, blindato un obiettivo storico" Modena, Sottil: "Siamo ai playoff, blindato un obiettivo storico"
Modena, Sottil: "Il derby azzera tutto. Sesto posto in palio ma serve lucidità" Modena, Sottil: "Il derby azzera tutto. Sesto posto in palio ma serve lucidità"
Modena, Sottil: "Dobbiamo accettare il risultato e ripartire da questa prestazione"... Modena, Sottil: "Dobbiamo accettare il risultato e ripartire da questa prestazione"
Altre notizie Serie B
Padova, Breda: "A Cesena giocheremo con la testa libera, senza ansia né stress" Padova, Breda: "A Cesena giocheremo con la testa libera, senza ansia né stress"
Avellino, Ballardini: "Modena verrà qui a giocare. Domani out cinque giocatori" Avellino, Ballardini: "Modena verrà qui a giocare. Domani out cinque giocatori"
Sampdoria, Lombardo: "Abbiamo una piccola speranza. A Reggio Emilia per giocarcela"... TMWSampdoria, Lombardo: "Abbiamo una piccola speranza. A Reggio Emilia per giocarcela"
Modena, Sottil: “La partita più importante è martedì. Massolin-Inter? Ha bisogno... Modena, Sottil: “La partita più importante è martedì. Massolin-Inter? Ha bisogno ancora di uno step”
Sudtirol, Castori: “Con la Juve Stabia è la partita della vita. In campo l’anima... Sudtirol, Castori: “Con la Juve Stabia è la partita della vita. In campo l’anima di tutta la città”
Venezia, sabato 9 festa in Piazza San Marco per celebrare la promozione in Serie... Venezia, sabato 9 festa in Piazza San Marco per celebrare la promozione in Serie A
Francesca Bodie presidente del Venezia: chi è la manager figlia di Tim Leiweke TMWFrancesca Bodie presidente del Venezia: chi è la manager figlia di Tim Leiweke
Juve Stabia, tra sogno e tensioni. Amministratori e tifoseria scendono in campo Juve Stabia, tra sogno e tensioni. Amministratori e tifoseria scendono in campo
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I destini di Allegri, Conte, Italiano e Sarri sono incredibilmente legati: tra clamorose sorprese e futuri inattesi, questi nomi decideranno il valzer delle panchine
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, l'agente di Lukaku: "Un giorno tornerà all'Anderlecht. Ma ancora in un top club dopo il Mondiale"
Immagine top news n.1 De Gea vuole chiudere la carriera alla Fiorentina. Solo un club potrebbe farlo vacillare
Immagine top news n.2 Seconde squadre: Malagò le renda obbligatorie per tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.3 Il nuovo PSG nasce dal gruppo: così Luis Enrique lo ha rivoluzionato e reso vincente
Immagine top news n.4 Il punto sul possibile trasferimento di Alessandro Bastoni dall'Inter al Barcellona
Immagine top news n.5 Kvaratskhelia ancora protagonista assoluto. È lui il riferimento tecnico del PSG
Immagine top news n.6 Lewandowski resta nome buono per Juventus e Milan: il punto dopo i colloqui con l'agente
Immagine top news n.7 Paris Saint-Germain-Arsenal è la finale della Champions League 2026. Dove e quando si gioca
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Seconde squadre: Malagò le renda obbligatorie per tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 De Laurentiis e Manna al lavoro per il prossimo Napoli: ma che farà Conte?
Immagine news podcast n.2 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Addio Evaristo Beccalossi: il ricordo di Lapo De Carlo per L'Interista
Immagine news podcast n.4 Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolillo ricorda Beccalossi: "Personaggio a cui ci si affezionava facilmente"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, chi il favorito per il post-Conte? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Lamazza sui playoff di Serie C: "Per me le favorite sono Cosenza e Casertana"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Vazquez: "I miei figli mangiano trofie al pesto da quando sono nati. Europa? Ci pensiamo"
Immagine news Serie A n.2 Scommesse illegali, Tonali e Fagioli patteggiano anche davanti ai pm di Milano
Immagine news Serie A n.3 Quanto vale Leao? Nel 2022 anche 100 milioni, oggi il Milan è nelle mani di... Martinez
Immagine news Serie A n.4 Roma, Pellegrini può rinnovare. E attenzione a Manna per il ruolo di direttore sportivo
Immagine news Serie A n.5 Linea Commisso: Fiorentina meglio dell'Atalanta per giovani lanciati, Braschi ultima scoperta
Immagine news Serie A n.6 Roma, plusvalenze cercasi: occhio a Soule. L'argentino piace in Germania e Inghilterra
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Breda: "A Cesena giocheremo con la testa libera, senza ansia né stress"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Ballardini: "Modena verrà qui a giocare. Domani out cinque giocatori"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Lombardo: "Abbiamo una piccola speranza. A Reggio Emilia per giocarcela"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: “La partita più importante è martedì. Massolin-Inter? Ha bisogno ancora di uno step”
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, Castori: “Con la Juve Stabia è la partita della vita. In campo l’anima di tutta la città”
Immagine news Serie B n.6 Venezia, sabato 9 festa in Piazza San Marco per celebrare la promozione in Serie A
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Avv. Scalco: “Serie C sempre meno sostenibile. Ternana? È una corsa contro il tempo”
Immagine news Serie C n.2 Campobasso, Rizzetta: "Se esiste un Dio del calcio, ci ha dato un segnale forte"
Immagine news Serie C n.3 Foscarini: “Cittadella, i playoff possono cambiare tutto. Sorpreso dal Casarano"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, confermati il ds Luigi Volume e il tecnico Salvatore Aronica
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, un altro talento italiano verso l'estero? Ipotesi Eredivisie per Cordaro
Immagine news Serie C n.6 Casertana, Coppitelli: "Crotone migliore di noi per 15'. Poi abbiamo meritato"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern-PSG
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Beccari operata al legamento crociato: intervento riuscito. Almeno sei i mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il prossimo anno"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Catena: "Il calcio è sempre stata passione. Ora per fortuna è diventato un lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del Sud
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.6 Cantore ancora nella storia della NWSL: è sua la doppietta più veloce dal fischio d'inizio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…