Monza, Bianco: "Follia, personalità e coraggio. Non solo col Modena, ma in tutto il rush finale"

"Nelle ultime gare può succedere di tutto, episodi e dettagli possono fare la differenza, ma siamo arrivati benissimo al rush finale della stagione, dove c'è la voglia di tornare in una categoria persa troppo presto: è tutto nelle nostre mani, e questo è importante, e la squadra ha possibilità e qualità per arrivare in Serie A. Stiamo dimostrando di tenerci": così, alla vigilia della sfida contro il Modena, terzultima del campionato di Serie B, il tecnico del Monza Paolo Bianco.

Che non si concentra tanto sulla gara, quanto su un discorso più allargato per questi ultimi 270', che saranno già cruciali in questo weekend, visto che il Venezia potrebbe centrare la promozione in A. Ma il trainer biancorosso è ottimista: "Follia, personalità e coraggio sono gli aggettivi che dovranno accompagnarci in queste ultime tre gare, e attenzione, una cosa la preciso: la follia è di chi vuole aggiungere qualcosa di importante nella vita, essere troppo ponderati non porta da nessuna parte. Si allaccia un po' a quando dicevo che volevo puntare al primo posto, e ribadisco che voglio arrivare più in alto possibile, consapevole però che se mai non dovessimo centrare l'obiettivo che ci siamo prefissati a inizio stagione non sarà un problema, lavoreremo per qualcosa di altro: nella vita si accetta cosa viene senza però precludersi nulla, e per farlo c'è bisogno di follia, di visione grande, anche più di quella che gli altri vedono in te".

C'è però da dire che il Monza scenderà in campo prima del Venezia, e anche del Frosinone. Tema che comunque non sta troppo a cuore a Bianco: "Giocare il venerdì sera, se vinciamo, può essere un vantaggio, ma devi vincere. E quindi è solo in questo caso che può essere appunto un qualcosa in più per noi".

Conclude quindi: "Abbiamo un obiettivo e una motivazione troppo grande, siamo stanchi ma arriviamo benissimo all'appuntamento proprio per quello che ci spinge. Anzi, ai ragazzi alle volte dico che sarebbe stato noioso arrivare alle ultime giornate con il campionato già vinto (ride, dnr)! Stiamo facendo qualcosa di straordinario che mi sto godendo, sono felice di allenare questo gruppo, e adesso spero si metta la ciliegina sulla torta".