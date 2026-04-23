TMW Il Venezia ha il primo match point. E il 'Penzo' diventa arancioneroverde: più di 10mila i presenti

La gara che vale una stagione, o che potrebbe valerla; non tutto infatti dipende da chi si sta giocando il futuro e ha comunque buona parte di cose nelle proprie mani. Di chi stiamo parlando? Del Venezia, che nella giornata di sabato 25 aprile, quando si giocherà la 36ª e terzultima giornata della regular season del campionato di Serie B, ha il primo match point della stagione: la Serie A, infatti non è più un miraggio, ma per centrarla già nell'imminente weekend occorrerà non solo battere l'Empoli, ma sperare anche nella contemporanea sconfitta di una tra Monza e Frosinone.

La classifica cadetta parla chiaro, i lagunari sono al comando con 75 punti, mentre brianzoli e ciociari seguono a quota 72; gli scontri diretti con entrambe, però, sono in favore degli arancioneroverdi, che centrando i tre punti, contemporaneamente al ko di una delle due altre compagini, darebbero il colpo di grazia alla perdente anche in caso di arrivo a pari punti al termine dell'ultimo turno, in programma venerdì 8 maggio. A quel punto si dovrebbe solo determinare se la promozione arriverà da prima o seconda.

Cresce quindi la 'febbre' Serie A in Laguna, con la prevendita del match contro i toscani che ieri alle ore 20:00 parlava di circa 11mila tagliandi acquistati (10661 per la precisione): il pubblico non farà quindi mancare il proprio supporto agli uomini di Giovanni Stroppa.