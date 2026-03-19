Patierno si sblocca: primo gol in Serie B e Avellino in festa dopo il successo sul SudTirol

Una serata da ricordare per Cosimo Patierno. L’attaccante classe ‘91 dell’Avellino ha firmato il primo gol nella vittoria per 3-2 contro il Südtirol, trovando finalmente la gioia personale in Serie B. Per il centravanti originario di Bitonto si tratta di un traguardo importante, arrivato dopo un percorso lungo e tutt’altro che semplice.

Dopo anni trascorsi in Serie D, il salto tra i cadetti rappresenta già di per sé una conquista. L’Avellino ha creduto in lui prelevandolo dalla Virtus Francavilla, e già nella scorsa stagione Paternò, insieme a Lescano, è stato protagonista nella risalita del club irpino. Quest’anno, però, il cammino è stato più complicato. Un infortunio ne ha condizionato la continuità, limitandone le presenze e impedendogli di trovare spazio con regolarità. Nonostante questo, ogni volta che è stato chiamato in causa ha dato il suo contributo. Il gol di ieri contro il Südtirol rappresenta molto più di una semplice marcatura: è il simbolo della perseveranza, della voglia di non mollare e di ritagliarsi spazio anche dopo le difficoltà.

Per Paternò è solo l’inizio. Ma è un inizio che pesa.