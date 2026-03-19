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Successo importante per l'Avellino, Patierno: "Domenica possiamo ipotecare la salvezza"

Successo importante per l'Avellino, Patierno: "Domenica possiamo ipotecare la salvezza"TUTTO mercato WEB
© foto di Uff. Stampa Virtus Francavilla
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:04Serie B
Daniel Uccellieri

Vittoria importante per l'Avellino, che ha battuto 3-2 il Sudtirol. Al termine della gara l'attaccante dei Lupi Cosimo Patierno ha parlato ai microfoni di PrimaTivvù ha analizzato la vittoria l'attaccante Patierno. Queste le sue parole raccolte da TuttoAvellino.it

"Oggi era importante vincere l'abbiamo preparata su questo. Sapevamo di avere il nostro pubblico che ci spingeva fino alla fine. Il mister è stato bravo a prepararci per questo match e ci siamo fatti trovare pronti. Siamo riusciti a stare in partita fino all'ultimo e i nostri tifosi ci hanno spinto alla vittoria. In questi anni sono abituato a vedere la curva cosi, c'è l'entusiasmo giusto per centrare l'obiettivo. Sono sempre stato a lavorare, sono felice perché in tribuna c'era mia moglie e le mie figlie per la prima volta quest'anno. Dedico il gol a Giovanni il presidente che mi è sempre stato vicino. Domenica sarà una gara come le altre, non dimentichiamo che due settimane fa ci guardavamo dietro e dobbiamo continuarlo a farlo. Sarà un match decisivo dove possiamo mettere l'ipoteca sulla salvezza".

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