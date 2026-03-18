Non si è mai troppo 'vecchi' per segnare in Serie B: Patierno festeggia la prima rete a 35 anni

Per uno che aveva segnato 129 reti in 231 presenze fra Serie D e Serie C non essere riuscito ancora a sbloccarsi in Serie B, una categoria a cui era approdato alla ‘tenera’ età di 34 anni sembrava un’anomalia, ma questa sera Cosimo Patierno si è tolto questo peso di dosso realizzando il gol del momentaneo 1-0 del suo Avellino contro il SudTirol.

Il classe ‘91 dopo venticinque minuti di gara il centravanti irpino infatti ha saputo sfruttare al meglio l’assist del compagno di reparto Biasci per siglare la sua prima rete in Serie B approfittando anche di una marcatura non perfetta dell’esperto Veseli che salta fuori tempo lasciando al numero 9 il tempo di battere indisturbato a rete. In una serata già da ricordare Patierno ha aggiunto anche un assist per il secondo momentaneo vantaggio dell’Avellino con uno scambio al limite con Besaggio e filtrante in area che il centrocampista ha trasformato in rete.

In occasioni come queste non si può far altro che dire che "non si è mai troppo vecchi per" segnare per la prima volta in Serie B.