Pescara, Bettella: “Sconfitta che brucia, ma la squadra non ha mollato”

Il difensore del Pescara, Davide Bettella, ha analizzato con lucidità la sconfitta contro l’Empoli, arrivata al termine di una gara condizionata da episodi e palle inattive. Nonostante il risultato negativo, il centrale ha invitato l’ambiente a non perdere fiducia in vista dei prossimi impegni, a partire dalla delicata sfida contro la Reggiana.

“Sulle palle inattive abbiamo sofferto e preso tre gol”, ha spiegato Bettella, sottolineando uno degli aspetti decisivi del match. “Abbiamo cercato di restare dentro la partita, ma il 4-2 ci ha tagliato le gambe. Non ho visto una squadra che abbia mollato”. Una lettura che mette in evidenza l’impegno del gruppo nonostante le difficoltà.

Il difensore ha poi commentato anche un episodio personale, il palo colpito nel corso della gara: “Fa parte degli episodi che possono accadere. Ora dobbiamo solo rimboccarci le maniche e pensare alla prossima partita”. Un segnale di pragmatismo in un momento in cui i dettagli fanno la differenza.

Infine, uno sguardo alla sosta del campionato, vissuta con sentimenti contrastanti: “Da un lato è negativa perché stavamo attraversando un buon momento, dall’altro può aiutarci a ricaricare le energie dopo una sconfitta come questa”.