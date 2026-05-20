Zanetti diretto: "Nico Paz mi piace tantissimo. Non si smette di sperare di vederlo all'Inter"

Ci sono due centrocampisti argentini del Como che anche questa stagione hanno fatto faville in Serie A, ovviamente Nico Paz e Maximo Perrone. Da connazionale nonché ex presenza fissa dell'Albiceleste da calciatore, l'attuale vice presidente dell'Inter Javier Zanetti ha preso parola per rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di DSports Radio in merito.

Specialmente in ottica mercato, visto che non si fa altro che accostare il nome del diez del Como all'Inter, per gradimento del club nerazzurro: "Mi piace tantissimo Nico Paz. Per come gioca e per la persona che è. Ho la fortuna di conoscere suo padre, che fu mio compagno di stanza al Mondiale del 1998". In seconda battuta, poi, il numero due dell'Inter ha parlato anche del rapporto che lo lega a Pablo Paz: "La vita ci ha fatto incontrare di nuovo a Como dopo tanti anni senza vederci. Sono felice per il presente di Nico al Como. In questi due anni nel calcio italiano ha dimostrato tutta la sua qualità".

Un pensiero espresso da Pupi sul futuro che attende Nico Paz: "È sulla strada per diventare un grandissimo giocatore. Da quello che so tornerà al Real Madrid, ma non si smette mai di sperare di vederlo con la maglia dell’Inter". Infine, un ultimo passaggio su Maxi Perrone: "Quello che ha fatto Maxi è ammirevole. Ha disputato una grande stagione ed è una pedina molto importante nel sistema di gioco del Como".