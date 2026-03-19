Reggiana, Amadei: "La prestazione con il Monza dà speranze per la salvezza"

Romano Amadei, patron della Reggiana, è intervenuto sulle colonne de Il Resto del Carlino per commentare il punto conquistato contro il Monza, soffermandosi sull’atteggiamento mostrato dalla squadra e sul momento vissuto dai granata.

Il patron ha sottolineato di aver visto segnali incoraggianti da parte del gruppo, evidenziando come ci siano stati “volontà e impegno da parte dei giocatori”, elementi che lasciano “almeno la speranza di poterci salvare anche quest’anno”.

Amadei ha poi fatto riferimento anche alla recente sfida con il Bari, ammettendo di non averla seguita ma ricordando come l’avvio fosse stato complicato, con la squadra sotto di due gol dopo pochi minuti, segnale che “si poteva fare meglio”.

Il patron ha quindi allargato il discorso al rendimento recente, richiamando le due sconfitte precedenti contro Venezia e Sudtirol, spiegando che soprattutto in quest’ultimo caso si sarebbe aspettato qualcosa in più dalla squadra.

Infine, una battuta sullo striscione contro la dirigenza: “Per commentare dovrei trovare le parole giuste, ma ci potrebbe volere fino a sera...”, ha concluso con una punta di ironia.