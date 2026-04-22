Reggiana, Amadei: "Annata storta, la vedo dura. Nuovi soci? Non ha bussato nessuno"

Romano Amadei, presidente onorario della Reggiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Resto del Carlino sul difficile finale di stagione che attende la formazione di Pierpaolo Bisoli:

"Siamo malmessi, ahimè. Come si dice, la speranza è l’ultima a morire. Il ko contro il Padova? Avrei preferito giocare male e vincere piuttosto che il contrario.

Sono approdato in questo mondo ai tempi del Brescello quindi dovrei fare un lungo inventario e tante cose ormai non le ricordo. Certo quest’anno la vedo particolarmente difficile ed è un’annata storta. Però ho imparato che dopo la tempesta, torna sempre il sole".

Sul fronte societario, poi, afferma: "Qui non ha bussato nessuno o forse non ho sentito bene, chi lo sa… La verità è sempre la stessa: la Reggiana è quella che è scritta nel bilancio. In diversi hanno letto i conti, ma poi non hanno fatto vedere i soldi. Non dico per darmeli eh, ma per farmi capire che avevano intenzioni serie per dare un futuro solido al club. Le chiacchiere come sempre se le porta via il vento. Ma se qualcuno vuole venirmi a parlare ed entrare, la porta è sempre aperta per tutti".