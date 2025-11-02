Reggiana, Novakovich: "Perdere fa male perché potevamo sicuramente fare molto di più"

Nonostante la doppietta realizzata, la sua Reggiana esce sconfitta da Avellino. Al termine della sfida in terra irpina, l'attaccante granata Andrija Novakovich ha commentato in conferenza stampa: "Non ho ancora avuto la possibilità di rivederlo ma ho visto la palla e ho cercato di fare quello che piace a me - evidenziano i colleghi di TuttoReggiana.com - ovvero puntare l'uomo, e sono contento di essere riuscito a segnare grazie a qualche rimbalzo che è andato a mio favore. In occasione del primo gol, invece, sono stato fortunato in quanto la palla è tornata a me e sono riuscito a ributtarla dentro":

"Segnare in trasferta due gol ma perdere la partita? Fa male perché potevamo sicuramente fare molto di più - ha proseguito la punta - abbiamo regalato gol da calcio piazzato in modo troppo facile, dobbiamo fermarci un attimo e capire come migliorare già dalla prossima partita.

I miglioramenti partita dopo partita? Sì cerco sempre di fare quello che chiede il mister e - ha concluso - dare una mano ai compagni ogni volta che scendo in campo. È stato strano giocare su un campo sintetico, ma siamo professionisti e ci dobbiamo adattare. Dispiace per il risultato perché potevamo fare sicuramente meglio".