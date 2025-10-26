Reggiana, Novakovich: "Felice per il gol, insoddisfatto per il ko. Ma ora abbiamo il derby"

“Sono contento per aver segnato il mio primo gol stagiona, ma insoddisfatto per la sconfitta. Potevamo fare sicuramente di più, ma ora abbiamo subito l’occasione di rifarci martedì”. L’attaccante della Reggiana Andrija Novakovich parla così ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro il Monza di ieri: “Eravamo consapevoli di essere in partita e di poter colpire gli avversari in ogni momento, ma il calcio è questo e dobbiamo accettarlo. Dobbiamo prendere questa gara come un’occasione per sistemare le cose”.

Il centravanti statunitense poi si sofferma sulla sua prestazione: “Cerco sempre di dare il mio meglio, in ogni partita, e anche i miei compagni hanno dato tutto, ma sono stati bravi anche quelli del Monza. Mi sento meglio giorno dopo giorno, sto raggiungendo la mia forma migliore”.

Infine ancora un pensiero sul 3-1 finale giudicato troppo severo: “Se non avessimo subito il gol prima dell’intervallo potevamo sicuramente fare meglio nella ripresa. - prosegue Novakovich parlando dello scontro col Modena – Siamo però fortunati ad avere subito una gara importantissima per i tifosi come il derby. Cercheremo di dare tutto in questa partita, sudore e sangue”.