Ufficiale Rimini, l'era Di Salvo è finita: il club passa a Building Company

Si è chiusa la telenovela Rimini: l'era Di Salvo è finita, il club passa alla Building Company. Di seguito la nota pubblicata dal Rimini sul proprio sito ufficiale:

"Il Rimini Football Club comunica di aver siglato il contratto preliminare di cessione con la società Building Company, al termine di un percorso lungo, impegnativo e affrontato con il massimo senso di responsabilità. In una fase delicata per il Club, questa decisione rappresenta una scelta di cuore e visione, assunta per il bene della squadra, della città e dell’intera comunità sportiva riminese. Contestualmente alla firma, la Società ha onorato tutti gli impegni previsti, procedendo al versamento regolare degli stipendi nel rispetto delle scadenze federali, a conferma della serietà e della cura verso ogni componente della grande famiglia biancorossa.

La nuova proprietà, rappresentata dalla dottoressa Giusy Anna Scarcella, ha dimostrato di possedere solidità, competenza e una visione lungimirante, elementi fondamentali per guidare il Club in una nuova fase di crescita e stabilità. Il progetto presentato dalla Building Company è ambizioso, concreto e animato da un forte legame con il territorio.

La Presidente Stefania Di Salvo ha dichiarato: “Questa non è stata una scelta facile, ma è stata una scelta giusta. Abbiamo affrontato difficoltà, silenzi, sacrifici e incertezze, ma non abbiamo mai smesso di crederci. Abbiamo messo il cuore in tutto quello che abbiamo fatto, anche in questo passaggio delicato. La dottoressa Giusy Anna Scarcella è una donna che stimo profondamente: madre, imprenditrice, persona concreta, che ha saputo guardare al futuro con coraggio e sensibilità. A lei e al suo team consegniamo con fiducia una storia che merita rispetto e cura. Ringrazio ogni singola persona che ha condiviso con noi questo percorso: dallo staff tecnico alla dirigenza, dai tesserati ai collaboratori, fino ai tifosi, che sono l’anima di questo Club. A tutti, grazie per averci sostenuto, anche nei momenti più complicati.”

Il nuovo staff dirigenziale e sportivo sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni, in occasione di un incontro dedicato alla stampa e alla città.