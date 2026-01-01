"Salerno, Cattani, Fracchiolla, Fico: via da Reggio", prosegue la contestazione in casa Reggiana
Nuovo capitolo della contestazione nei confronti della proprietà e della dirigenza della Reggiana nel corso della gara di ieri sera contro la Carrarese, vinta poi dagli emiliani per 2-0. Il gruppo ‘Teste Quadre’ ha infatti esposto un doppio striscione molto eloquente: nel primo si leggeva “Salerno, Cattani, Fracchiolla, Fico: via da Reggio”, mentre il secondo recitava “Quante chiacchiere questa società, arroganza e incompetenza la triste realtà”.
I tifosi, a prescindere da come finirà questa stagione, hanno deciso di proseguire nella contestazione, già iniziata dopo la sconfitta interna contro il Pescara nello scorso turno, contro chi sta gestendo sportivamente questa stagione che vede la Reggiana in piena lotta per non retrocedere.
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