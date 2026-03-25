Salerno: "Commessi errori, ma ho fatto crescere la Reggiana. Che ora può salvarsi"

Alla presentazione del neo tecnico Pierpaolo Bisoli, ha presenziato anche il presidente della Reggiana Carmelo Salerno, che ha fatto il punto sul momento e sulla situazione granata: "Come società negli ultimi sette anni abbiamo cambiato un solo allenatore a campionato in corso, invece ci ritroviamo in un mese ad averne presentati due diversi - si legge su tuttoreggiana.com - Voglio ringraziare mister Rubinacci e il suo staff per la professionalità che hanno sempre messo in campo in questo periodo per la nostra squadra, ma abbiamo dovuto cambiare perché quello che abbiamo fatto nell’ultimo mese non basta per salvarci. La squadra non reagiva".

Si passa quindi al perché proprio Bisoli: "Abbiamo optato per un mister con tanta esperienza, che ha già vissuto tante situazioni difficili, dimostrando di saperle superare. Abbiamo deciso di cambiare perché secondo noi la squadra ha le carte in regola per salvarsi, ma ci serviva una scossa: ricordo però che i nove punti fatti sotto la gestione Rubinacci ci sono serviti per non crollare ulteriormente in classifica".

E conclude: "Ho fatto anche degli errori, chi non li, ma credo di aver fatto crescere questa società, dandole prestigio con l’elezione per tre volte nel consiglio di Lega. Abbiamo realizzato un centro sportivo che se riuscissimo a finirlo sarebbe uno dei più belli d’Italia, il tutto nonostante venga insultato e sia stato accolto con diffidenza, pregiudizio e sospetti. A volte mi viene da dire che sono il miglior presidente della Reggiana, perché non ho nemmeno il giardiniere che è mio amico, non ho altri interessi, se non il bene del club. Ho sempre voluto il meglio per la Reggiana, chiedendo che la squadra si allenasse su di un campo vero, un centro sportivo importante. Per me vale il bene della Reggiana, perché sono disinteressato".