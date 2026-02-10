Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Reggiana, Salerno presenta Rubinacci: "Scelta condivisa e convinta, cambiare era inevitabile"

Reggiana, Salerno presenta Rubinacci: "Scelta condivisa e convinta, cambiare era inevitabile"TUTTO mercato WEB
© foto di Uff. Stampa Reggiana
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:04Serie B
Daniel Uccellieri

Carmelo Salerno, presidente della Reggiana, ha preso la parola in conferenza stampa per presentare il nuovo allenatore, Lorenzo Rubinacci. Queste le sue parole riportate da TuttoReggiana.com.

«Quando si cambia un allenatore è sempre una sconfitta, perché significa che le cose non sono andate come programmato o sperato - ha sottolineato con amarezza il presidente in apertura - Ringrazio Dionigi e il suo staff per il lavoro svolto in questi mesi e nella scorsa stagione. Alla Reggiana non siamo abituati a cambiare in corsa: l’anno scorso è stata la prima volta, quest’anno i numeri impietosi degli ultimi mesi ci hanno costretto a farlo. La scelta di puntare su Rubinacci è stata convinta e decisa, senza esitazioni: lo conosciamo da due anni e sappiamo quanta passione, dedizione e competenza metta nel suo lavoro. Avevamo provato a prenderlo all'inizio della passata stagione, ma aveva già deciso di andare in Serie A al Monza».

Rubinacci è stata una scelta condivisa fin da subito?
«Sì, la scelta è stata condivisa dalla società sin dal primo momento, non ci sono stati altri candidati per la panchina della Reggiana. Il mister, per vicinanza geografica e affettiva, ha seguito quasi tutte le nostre partite, molte dal vivo, quindi conosce bene la squadra e i movimenti dei giocatori. Inoltre porta con sé una grande esperienza nazionale e internazionale: il numero di panchine che ha in carriera è superiore a quello dei mister avuti negli ultimi sette anni».

Avete parlato con i giocatori prima di cambiare?
«Ho parlato con loro a inizio gennaio e ho ripetuto quanto avevo detto ai giornali a fine 2025. Alcuni non avevano capito le mie parole e si erano sentiti offesi: spiegavo che le cose stavano andando male per motivi oggettivi visti in campo e al centro sportivo. Il messaggio “vi siete imborghesiti” era rivolto a tutto il gruppo squadra. Da quel momento e nei tre mesi successivi non abbiamo vinto in casa».

I giocatori si erano lamentati con la società per gli allenamenti duri di Dionigi?
«Con me e con la proprietà non si sono mai lamentati. L’allenamento serve per vincere le partite, era così anche l’anno scorso. Non credo che i giocatori possano usare questo come alibi per i risultati negativi».

Perché avete dato una sola chance a Dionigi dopo la fine del mercato?
«Secondo noi la squadra era la più forte degli ultimi tre anni, rinforzata a gennaio. Abbiamo concesso più di quanto avrebbero fatto altre società, per gratitudine verso Dionigi e il lavoro svolto l’anno scorso. Ma il trend degli ultimi tre mesi era impietoso: più del 50% delle partite perse, sei sconfitte consecutive. Non si poteva più continuare. L’errore è stato forse non intervenire prima, ma il trend era evidente e le sconfitte erano senza alibi».

Avevate iniziato a parlare con Rubinacci già da tempo?
«Quando le cose non vanno bene, un dirigente di calcio deve essere pronto a qualsiasi evenienza».

Il mercato è stato gestito insieme a Dionigi?
«Sì, dal direttore sportivo in sintonia con l’allenatore. Ma le sconfitte arrivate a novembre e dicembre contro dirette concorrenti con la rosa al completo dimostrano che i problemi non sono nati a gennaio».

Cosa risponde ai tifosi che dubitano della scelta di un allenatore che spesso è stato vice?
«Se c’è passione e competenza, bisogna avere il coraggio di lanciarli e credere nelle proprie scelte. Guardando altri esempi, il Modena con Paolo Bianco, Possanzini al Mantova e anche la Sampdoria con Foti, hanno ottenuto risultati importanti. Rubinacci ha tutte le qualità per farlo».

Come si spiegano i 15 punti nelle prime 10 giornate e i 6 nelle successive 13?
«Non so dare una risposta precisa. Allenare non significa solo preparare le partite, ma anche gestire quotidianità, sconfitte e vittorie, motivazioni e aspirazioni dei giocatori. Qualcosa potrebbe essere successo in questo senso. La gestione del gruppo è più importante della preparazione della partita».

Non sarebbe stato meglio intervenire a mercato aperto?
«Sono d’accordo con i tifosi: i tempi non sono stati ideali. Ma abbiamo sperato che potesse scattare la scintilla. La decisione è stata rimandata di 2-3 settimane per gratitudine verso Dionigi. Noi non siamo abituati a cambiare in corsa, ma i numeri impietosi ci hanno costretto a farlo».

Ci sono stati errori di gestione imputati all’allenatore? Perché non cambiare anche direttore sportivo o direttore tecnico?
«No, non vedo motivo di cambiare ds o dt: hanno fatto un lavoro eccellente finora. Non si tratta di errori di gestione dello spogliatoio, ma della difficoltà di gestire sconfitte, vittorie e momenti di euforia, valorizzando 22-23 giocatori. Una rosa ristretta è più facile da gestire: se i giocatori non si sentono considerati, possono mollare».

Il problema dei risultati negativi secondo lei non riguarda in modo particolare i nuovi giocatori?
«I giocatori che più hanno lasciato il segno, come Bonetti e Bozzolan, sono ragazzi nuovi di nostra proprietà. I risultati negativi sono arrivati dopo il 28 ottobre, quando c’era il gruppo al completo».

A distanza di un anno, la Reggiana sembra soffrire di un male cronico…
«Succede a tutte le squadre in fondo alla classifica. Guardando i numeri, sono impietosi. Dietro i numeri ci può essere qualcosa tra i giocatori o nella gestione del gruppo. Se avessimo avuto la soluzione, l’avremmo messa in atto già da novembre. Non credo che la partenza di tre giocatori a gennaio come Magnani, Marras e Tavsan abbia influito».

Articoli correlati
Reggiana, Salerno: "Troppe 5 sconfitte di fila, ma Dionigi non c'entra. Rinforzi?... Reggiana, Salerno: "Troppe 5 sconfitte di fila, ma Dionigi non c'entra. Rinforzi? Arriveranno"
Reggiana, Salerno: "Sostituiremo chi andrà a giocare. Magnani? Dipende tutto da lui"... Reggiana, Salerno: "Sostituiremo chi andrà a giocare. Magnani? Dipende tutto da lui"
Reggiana, Salerno: "Il VAR condiziona le partite. Trasferte vietate? Sbagliato punire... Reggiana, Salerno: "Il VAR condiziona le partite. Trasferte vietate? Sbagliato punire una città"
Altre notizie Serie B
Frosinone, che tegola per Alvini: elongazione all'adduttore lungo destro per Monterisi... Frosinone, che tegola per Alvini: elongazione all'adduttore lungo destro per Monterisi
Reggiana, Salerno presenta Rubinacci: "Scelta condivisa e convinta, cambiare era... Reggiana, Salerno presenta Rubinacci: "Scelta condivisa e convinta, cambiare era inevitabile"
Reggiana, Rubinacci si presenta: "È un sogno per me, non mi sento affatto un debuttante"... Reggiana, Rubinacci si presenta: "È un sogno per me, non mi sento affatto un debuttante"
Pescara-Catanzaro, i convocati di Gorgone: prima chiamata per Insigne Pescara-Catanzaro, i convocati di Gorgone: prima chiamata per Insigne
Mantova, Modesto: "Reggiana ferita e arrabbiata. Non dovrà mai mancare l'attenzione"... Mantova, Modesto: "Reggiana ferita e arrabbiata. Non dovrà mai mancare l'attenzione"
Aquilani alla vigilia della gara con il Pescara: "Mi aspetto un Catanzaro vivo" Aquilani alla vigilia della gara con il Pescara: "Mi aspetto un Catanzaro vivo"
Sampdoria-Palermo, i convocati di Gregucci: torna Henderson dopo la squalifica Sampdoria-Palermo, i convocati di Gregucci: torna Henderson dopo la squalifica
Pescara-Catanzaro, i convocati di Aquilani: out Cisse e Pittarello Pescara-Catanzaro, i convocati di Aquilani: out Cisse e Pittarello
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
1 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
2 Francesco Acerbi, il giustiziere di Spalletti in Nazionale. Che è nato nel 1988
3 Alessio: "Beukema sfiduciato da Conte? Alcune dichiarazioni servono anche da sprone"
4 Ballardini: "I nostri arbitri ci mettono del loro. Gasp? Se si va oltre si fa peccato"
5 Cole Palmer da record in Premier League. A soli 23 anni ha il record di triplette in 45'
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Un super Krstovic fa volare l'Atalanta: Cremonese ko. Palladino spera per De Ketelaere
Immagine top news n.1 Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie, parleremo col mister”
Immagine top news n.2 Roma-Cagliari 2-0, le pagelle: Malen è il colpaccio di gennaio. Mancini, assist da centrocampista
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma aggancia la Juventus, -3 dal Napoli
Immagine top news n.4 Juventus, Ottolini sui rinnovi: "Procediamo con McKennie, parleremo con Spalletti"
Immagine top news n.5 Cagliari, Angelozzi: "Come si fa a non riscattare Kilicsoy? Mi ricorda Gerd Muller"
Immagine top news n.6 Atalanta-Cremonese 2-1, le pagelle: Krstovic famelico, Raspadori è già dentro la Dea
Immagine top news n.7 Roma, Massara: "Totti e i Friedkin hanno un ottimo rapporto, deciderà la proprietà"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.2 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.3 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.4 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: “Nel Girone C lotta a due per la B. Benevento favorito, salvezza una giungla”
Immagine news Altre Notizie n.2 Minelli: "Genoa-Napoli e Juve-Lazio, se gli errori li fanno gli internazionali..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Scudetto, le percentuali dell'Inter di Cristian Chivu secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Mandorlini: "Inter fortissima, ma non è chiusa. Giovane? Da Verona a Napoli cambia tutto"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Palladino rincuora Kossounou: "Capita di sbagliare. Continuerà a darci una mano"
Immagine news Serie A n.4 Ballardini: "I nostri arbitri ci mettono del loro. Gasp? Se si va oltre si fa peccato"
Immagine news Serie A n.5 Alessio: "Beukema sfiduciato da Conte? Alcune dichiarazioni servono anche da sprone"
Immagine news Serie A n.6 Tardelli: "Questa Juve non fa parte del mio mondo. Spalletti? Sta facendo un ottimo lavoro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, che tegola per Alvini: elongazione all'adduttore lungo destro per Monterisi
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Salerno presenta Rubinacci: "Scelta condivisa e convinta, cambiare era inevitabile"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Rubinacci si presenta: "È un sogno per me, non mi sento affatto un debuttante"
Immagine news Serie B n.4 Pescara-Catanzaro, i convocati di Gorgone: prima chiamata per Insigne
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Modesto: "Reggiana ferita e arrabbiata. Non dovrà mai mancare l'attenzione"
Immagine news Serie B n.6 Aquilani alla vigilia della gara con il Pescara: "Mi aspetto un Catanzaro vivo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, Cangelosi si presenta: "Ho sentito Zeman. Salvezza? Io ci credo"
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, esonerato mister D'Alesio. Al suo posto torna Marco Mancinelli
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Girone A: gli arbitri della 26ª giornata: Vogliacco per Pro Vercelli-Vicenza
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Tomei e Nisticò
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Girone C: gli arbitri della 26ª giornata: Di Loreto per Catania-Audace Cerignola
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Giudice Sportivo: tre giornate a Fabbro della Virtus Verona
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Imparando a gestire l'ultimo minuto possiamo portare a casa dei trofei"
Immagine news Calcio femminile n.3 Gravina sull'album "Calciatrici 2025-26": "Ogni figurina racconta un sogno e un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tris per Inter e Juve, Piemonte per la Lazio: la formazione tipo della 13ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: vincono le cinque regine. Sassuolo unica eccezione
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano