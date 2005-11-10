Sambenedettese, D'Alesio polemico con l'arbitro: "Ogni episodio dubbio a favore del Vado"

Filippo D'Alesio, tecnico della Sambenedettese, ha commentato il pareggio contro il Vado soffermandosi sugli episodi arbitrali e sulla reazione mostrata dalla squadra dopo essere andata sotto. L'allenatore ha espresso il proprio disappunto per alcune decisioni, senza però voler trasformare le polemiche nel tema principale della sua analisi.

"Tutto ciò che era dubbio è stato dato a favore del Vado. Chiudo qui la parentesi", ha dichiarato, aggiungendo poi che la squadra non deve aggrapparsi agli errori arbitrali.

La reazione della Sambenedettese

D'Alesio ha quindi analizzato la prestazione dei suoi, sottolineando la qualità del primo tempo e la capacità di reagire dopo il rigore e il successivo raddoppio degli avversari.



"Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, si può fare anche meglio, verso la fine abbiamo allentato. Nella ripresa eravamo un po' meno sul pezzo e abbiamo sofferto qualche minuto. Poi è dovuto uscire Camigliano per un problema fisico: è stato fermo tre settimane e può succedere".



Il tecnico ha poi evidenziato il cambio di atteggiamento dopo il doppio svantaggio: "È arrivato l'episodio del rigore e il loro raddoppio, e chiunque poteva crollare. Invece da quel momento è ripresa un'altra partita, fatta di lucidità e spirito, dimostrando che la squadra si vuole veramente ben