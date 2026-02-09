Sambenedettese, esonerato mister D'Alesio. Al suo posto torna Marco Mancinelli
Come un fulmine a ciel sereno, la Sambenedettese ha comunicato di aver esonerato mister Filippo D'Alesio. Al suo posto è stato richiamato Marco Mancinelli, in precedenza già nello staff tecnico di mister Palladini. Di seguito la nota del club:
"La U.S. Sambenedettese comunica di aver sollevato mister Filippo D’Alesio dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.
Al tecnico vanno i ringraziamenti del Club e della squadra per il lavoro svolto con professionalità e impegno, augurandogli le migliori fortune calcistiche e personali.
Contestualmente, la U.S. Sambenedettese annuncia il ritorno sulla panchina rossoblù dell’allenatore Marco Mancinelli, in precedenza già nello staff tecnico di mister Palladini.
Il Club rivolge a mister Marco Mancinelli un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro per il prosieguo di campionato".