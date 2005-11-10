Una Sambenedettese inerme quella che nel pomeriggio è scesa in campo al cospetto del Perugia, che si è imposto per 1-4 nella sfida valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie C, Girone B (CLICCA QUI per il punto sulla giornata). Strascichi in arrivo? Chissà.

Basta davvero essere "schifati dalla situazione"?

Una partita che ha visto poi intervenire in conferenza stampa il Direttore Sportivo rossoblù Andrea Mussi, tra i principali attori di questa stagione non soddisfacente: "Volevo chiedere scusa per la prestazione vergognosa, posso garantirvi che siamo tutti schifati dalla situazione, da come siamo scesi in campo e da come abbiamo giocato - riporta tuttoc.com -. Conosco un solo metodo per uscirne: il lavoro, il lavoro e ancora il lavoro: non vogliamo mollare di un centimetro per cercare di tirarci fuori da questa situazione, perché questa piazza e questo tifo non meritano una prestazione del genere, né una classifica del genere. Sicuramente è una questione mentale, ma siamo in tempo per risollevarci e sistemare tutto".

Il dirigente, riguardo la costruzione della squadra, precisa subito che le responsabilità sono da dividere, "le scelte sono state condivise", ma aggiunge anche che non sta cercando scuse.

Non si pensa a un ribaltone in panchina.

A fine gara il tecnico Filippo D'Alesio ha salutato tutti, ma non è un addio. Dice Mussi: "D'Alesio è un allenatore che vive la partita e la settimana come me, dieci ore al giorno. Ha abbracciato tutti perché eravamo veramente delusi e arrabbiati, ma allo stesso tempo, come un padre di famiglia, cerca di ripartire insieme al gruppo. Non c'è nessun problema, assolutamente".