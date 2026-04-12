TMW Samp, brilla la stella di Begic: arrivato a gennaio, lo sloveno ha portato un cambio di passo

Non ha segnato ma ha certamente lasciato il segno. Tjas Begic, con le sue giocate, è stato uno dei riferimenti della Sampdoria capace di risalire la china in queste ultime tre partite e mettersi al riparo dalla zona retrocessione. L'obiettivo ancora non è raggiunto ma il successo dell'Adriatico rappresenta un importante passo in avanti verso l'obiettivo stagionale. E la giocata che ha portato il pareggio di Conti è stata propiziata proprio dal numero 11 blucerchiato protagonista di uno spezzone di stagione ad alti livelli.

La formula del suo acquisto

Arrivato all'ombra della Lanterna nel mercato invernale per volere del direttore sportivo Andrea Mancini, l'attaccante è stato prelevato dal Parma con la formula del prestito fino al 30 giugno con diritto di riscatto fissato a 1,2 milioni di euro. In caso di esercitazione dell'opzione il giocatore firmerebbe un contratto fino al 2030, simbolo della volontà di investire sulle capacità di questo ragazzo.

Tre reti e un rigore procurato

E l'impatto è stato subito di quelli che balzano agli occhi. Giocate palla al piede, dribbling e assist per i compagni che hanno fatto del calciatore sloveno quasi sempre uno dei migliori in campo. Le reti realizzate sono state tre in stagione mentre contro il Padova si è procurato il calcio di rigore che è valso i tre punti.