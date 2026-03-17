Begic e la scelta vincente di andare alla Sampdoria: arriva la prima chiamata della Slovenia

La scelta di scendere di categoria per cercare spazio a gennaio è stata quella vincente per Tjas Begic. L’esterno offensivo infatti dopo una prima parte di stagione ai margini del Parma, solo una presenza, nel mercato invernale aveva accettato la corte della Sampdoria in Serie B dove è approdato con un doppio obiettivo: rilanciare la propria carriera e salvare il club doriano.

Una missione che per il momento sta riuscendo, nonostante per la permanenza in Serie B ci sia ancora molto da fare: Begic infatti è uno dei protagonisti della risalita della squadra blucerchiata con cui ha messo a segno tre reti e un assist in undici presenze cambiando posizione e agendo da trequartista alle spalle della prima punta, mentre la Sampdoria – nonostante un altro cambio in panchina dopo un periodo negativo – al momento sarebbe salvo nonostante al momento sia a quota 31 punti al pari di Mantova, Virtus Entella e Bari (con queste ultime due che si giocherebbero la salvezza nei play off).

Nella giornata di oggi è arrivato anche un ‘riconoscimento’ importante alla sua seconda parte di stagione: la prima convocazione della Slovenia. Begic, dopo aver vestito per 19 volte quella dell’Under 21 (con tre reti all’attivo), è stato infatti chiamato dal ct Bostjan Cesar per le sfide amichevoli contro Ungheria, il 20 marzo a Budapest, e Montenegro, il 23 marzo a Podgorica. E vedremo se in una delle due gare potrà arrivare anche l’esordio con la nazionale maggiore per il classe 2003.