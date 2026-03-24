Focus TMW Serie B, 32ª giornata: i migliori giocatori, ruolo per ruolo, del torneo cadetto

Serie B che manda in archivio la 32ª giornata con risultati importanti. Come il pareggio nel big match fra Monza e Venezia che permette ai lagunari di portarsi a più 3 e ai brianzoli di finire agganciati dal Frosinone vittorioso in casa del Sudtirol. Bene anche Palermo. Modena, Juve Stabia, Cesena e Carrarese. In coda, invece, successi per Sampdoria e Virtus Entella che risucchiano nella lotta salvezza Padova e Mantova.