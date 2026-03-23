Serie B, i migliori portieri dopo la 32ª giornata: Joronen allunga in vetta
Serie B che manda in archivio la 32ª giornata con risultati importanti. Come il pareggio nel big match fra Monza e Venezia che permette ai lagunari di portarsi a più 3 e ai brianzoli di finire agganciati dal Frosinone vittorioso in casa del Sudtirol. Bene anche Palermo. Modena, Juve Stabia, Cesena e Carrarese. In coda, invece, successi per Sampdoria e Virtus Entella che risucchiano nella lotta salvezza Padova e Mantova.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori portieri del campionato cadetto dopo la trentaduesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Portieri
1. Joronen (Palermo) 6.47 (31)
2. Pigliacelli (Catanzaro) 6.27 (31)
3. Festa (Mantova) 6.25 (18)
4. Stankovic (Venezia) 6.21 (31)
5. Klinsmann (Cesena) 6.19 (32)