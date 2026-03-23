Focus TMW Serie B, la Top11 della 32ª giornata: Bani decisivo. Cerri regala la prima gioia a Cole

Serie B che manda in archivio la 32ª giornata con risultati importanti. Come il pareggio nel big match fra Monza e Venezia che permette ai lagunari di portarsi a più 3 e ai brianzoli di finire agganciati dal Frosinone vittorioso in casa del Sudtirol. Bene anche Palermo. Modena, Juve Stabia, Cesena e Carrarese. In coda, invece, successi per Sampdoria e Virtus Entella che risucchiano nella lotta salvezza Padova e Mantova.

Questa la Top11 della 31ª giornata di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 4-3-3):

Stankovic (Venezia) 7.5 - Serata da protagonista, nel primo tempo tiene in piedi il risultato con interventi importanti su Cutrone e sui piazzati di Hernani, sul rigore viene spiazzato, ma nelle uscite mostra coraggio e sicurezza.

Marconi (Virtus Entella) 7.0 - Spesso gli emiliani spingono proprio dove si trova lui. Il duello con Novakovich non è dei più agevoli, ma lui non si tira indietro lottando su ogni pallone riuscendo a sbarrare la strada all’americano. Mette la ciliegina sulla torta firmando il raddoppio.

Palma (Sampdoria) 7.0 - Primo gol stagionale per un difensore abile a ripagare la fiducia di Lombardo che lo preferisce la più esperto Ferrari. Il suo colpo di testa vale tre punti fondamentali in ottica salvezza.

Bani (Palermo) 7.5 - Una partita da incorniciare per il capitano rosanero: con le sue chiusure, in particolare su Ghiglione e Di Mariano, salva due gol quasi fatti. Non contento, nel finale si reinventa attaccante e con una zampata sotto porta realizza il gol vittoria in un pomeriggio che sembrava quasi stregato per il Palermo.

Haps (Venezia) 7.5 - Attacco alla profondità perfetto e mancino incrociato che sblocca la partita, sulle corsie resta minaccia continua e sfiora la doppietta con un’altra conclusione.

Pierobon (Juve Stabia) 7.0 - Entra in campo con la mentalità giusta e lotta su tutti i palloni. Segna un bellissimo gol che vale il ritorno alla vittoria dopo settimane di astinenza.

Leone (Juve Stabia) 7.0 - Secondo gol in pochi giorni per uno dei centrocampisti più intelligenti e talentuosi della categoria. Rimette le cose a posto a fine primo tempo spianando la strada verso una rimonta che permette ai campani di chiudere il discorso salvezza e di consolidare la posizione playoff.

Saporiti (Empoli) 7.5 - Determinante con i due assist per i primi due gol di Shpendi e Lovato, disegna calcio sul prato del "Castellani" risultando senza alcun dubbio uno dei migliori in campo tra gli azzurri.

Abiuso (Carrarese) 7.5 - Sontuoso sia sottoporta che come assistman, la decide lui.

Cerri (Cesena) 7.5 - Entra e spinge in porta il pareggio dopo nemmeno due minuti dal suo ingresso, poi serve l’assist per il 3-1 di Berti. Scelta azzeccata di Cole.

Shpendi (Empoli) 7.5 - Realizza una doppietta pesantissima che lo conferma come uno degli attaccanti più prolifici del campionato di Serie B. Apre la contesa dopo nove minuti, poi riporta avanti l'Empoli dopo la rimonta del Pescara: si prende una meritatissima standing ovation al momento del cambio.