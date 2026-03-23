Serie B, la classifica marcatori: Di Nardo e S. Shpendi volano al secondo gradino del podio
Con la giornata di ieri, domenica 22 marzo, è andata definitivamente in archivio la 32ª giornata del campionato di Serie B, che precede l'ultima sosta stagionale per le Nazionali e che ha dato una nuova linea non solo alla classifica cadetta ma anche a quella che è la la classifica marcatori plasmata fino a questo momento: ancora in vetta l'attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo, pur non segnando, mentre Adorante al secondo posto viene raggiunto da Di Nardo e S. Shpendi che in Empoli-Pescara non solo si sono affrontati ma hanno anche trovato la doppietta.
Da recuperare, però, la sfida tra Catanzaro e Modena, allora rinviata per il maltempo che aveva colpito il sud Italia e calendarizzata a martedì 14 aprile alle ore 19:00.
Di seguito, ricordando che vengono riprese le sole prime cinque posizioni, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati:
21 gol: Pohjanpalo (5; Palermo)
13 gol: Adorante (3; Venezia), Di Nardo (Pescara), S. Shpendi (1; Empoli)
12 gol: Biasci (Avellino), Ghedjemis (Frosinone)
11 gol: Artistico (Spezia), Gliozzi (6; Modena)
10 gol: C. Shpendi (4; Cesena)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.