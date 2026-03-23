Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 32ª giornata: testa a testa Alvini-Stroppa
Serie B che manda in archivio la 32ª giornata con risultati importanti. Come il pareggio nel big match fra Monza e Venezia che permette ai lagunari di portarsi a più 3 e ai brianzoli di finire agganciati dal Frosinone vittorioso in casa del Sudtirol. Bene anche Palermo. Modena, Juve Stabia, Cesena e Carrarese. In coda, invece, successi per Sampdoria e Virtus Entella che risucchiano nella lotta salvezza Padova e Mantova.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la trentaduesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Alvini (Frosinone) 6.50 (32)
2. Stroppa (Venezia) 6.50 (32)
3. Caserta (Empoli) 6.33 (3)
4. Abate (Juve Stabia) 6.28 (32)
5. Sottil (Modena) 6.27 (31)
6. Inzaghi (Palermo) 6.25 (32)
7. Bianco (Monza) 6.22 (32)
8. Castori (Südtirol) 6.17 (32)
9. Calabro (Carrarese) 6.16 (32)
10. Aquilani (Catanzaro) 6.16 (31)
11. Gorgone (Pescara) 6.15 (20)
12. Modesto (Mantova) 6.09 (16)
13. Chiappella (Virtus Entella) 6.08 (32)
14. Andreoletti (Padova) 6.00 (32)
15. Ballardini (Avellino) 6.00 (7)
16. Lombardo (Sampdoria) 6.00 (3)
17. Donadoni (Spezia) 5.83 (20)
18. Longo (Bari) 5.77 (11)
19. Rubinacci (Reggiana) 5.56 (9)
20. Cole (Cesena) 5.50 (2)
Esonerati
Mignani (Cesena) 6.10 (30)
Dionigi (Reggiana) 5.85 (23)
Biancolino (Avellino) 5.84 (25)
Possanzini (Mantova) 5.81 (16)
Dionisi (Empoli) 5.80 (22)
Caserta (Bari) 5.79 (12)
Pagliuca (Empoli) 5.79 (7)
Gregucci (Sampdoria) 5.74 (21)
D'Angelo (Spezia) 5.73 (11)
Vivarini (Pescara) 5.71 (12)
Donati (Sampdoria) 5.29 (7)
Vivarini (Bari) 5.19 (8)