Serie B, 34ª giornata: fari puntati sullo 'Stirpe' ma occhio a Samp-Pescara. La guida completa

Il campionato di Serie B entra più che mai nel vivo con una 34ª giornata che promette scintille. Con la classifica cortissima in vetta e diverse "nobili" a rischio baratro, ogni punto pesa ora come un macigno. Ecco i temi caldi del weekend.

La corsa al primato: Frosinone-Palermo un match spartiacque

Con molta attenzione, Venezia e Monza seguiranno il big match di giornata tra Frosinone e Palermo, che si giocherà stasera in apertura di turno e metterà in palio punti pesantissimi: la sensazione è che allo 'Stirpe' si giochi una gara spartiacque, che potrebbe dire molto sul futuro delle due compagini. I brianzoli sono poi chiamati alla risalita, ma lo scontro con il Bari - che ha necessità estrema di punti - non si preannuncia necessariamente facile, come potrebbe non esserlo quello tra i lagunari e la Virtus Entella che necessità di lunghezze per la salvezza.

Playoff: è bagarre per gli ultimi posti ma anche per la griglia

Al momento attuale, poche certezze, soprattutto per gli ultimi posti di questa griglia che potrebbe regalare sorprese proprio al fotofinish.

Zona retrocessione: il Pescara tenta la risalita senza passare dai playout

Degli incroci di Virtus Entella e Bari abbiamo già parlato, ma sarà da "fari puntati" il match tra Sampdoria e Pescara, così come quello del 'Picco' tra Spezia e Mantova. Strada in salita per la Reggiana, con una Carrarese che adesso può e vuole sognare anche i playoff

Di seguito il programma del turno e la classifica:

SERIE B - 34ª GIORNATA

Venerdì 10 aprile

Ore 20:30 - Frosinone-Palermo

Sabato 11 aprile

Ore 15:00 - Juve Stabia-Cesena

Ore 15:00 - Pescara-Sampdoria

Ore 15:00 - SudTirol-Modena

Ore 15:00 - Virtus Entella-Venezia

Ore 17:15 - Avellino-Catanzaro

Ore 19:30 - Monza-Bari

Domenica 12 aprile

Ore 15:00 - Padova-Empoli

Ore 17:15 - Spezia-Mantova

Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 71

Frosinone 68

Monza 66

Palermo 64

Catanzaro 53*

Modena 50*

Juve Stabia 45

Cesena 44

Carrarese 42

Avellino 39

Südtirol 39

Mantova 37

Sampdoria 37

Empoli 36

Bari 34

Padova 34

Virtus Entella 34

Pescara 32

Reggiana 30

Spezia 30

* una gara in meno