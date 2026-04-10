Serie B, 34ª giornata: fari puntati sullo 'Stirpe' ma occhio a Samp-Pescara. La guida completa
Il campionato di Serie B entra più che mai nel vivo con una 34ª giornata che promette scintille. Con la classifica cortissima in vetta e diverse "nobili" a rischio baratro, ogni punto pesa ora come un macigno. Ecco i temi caldi del weekend.
La corsa al primato: Frosinone-Palermo un match spartiacque
Con molta attenzione, Venezia e Monza seguiranno il big match di giornata tra Frosinone e Palermo, che si giocherà stasera in apertura di turno e metterà in palio punti pesantissimi: la sensazione è che allo 'Stirpe' si giochi una gara spartiacque, che potrebbe dire molto sul futuro delle due compagini. I brianzoli sono poi chiamati alla risalita, ma lo scontro con il Bari - che ha necessità estrema di punti - non si preannuncia necessariamente facile, come potrebbe non esserlo quello tra i lagunari e la Virtus Entella che necessità di lunghezze per la salvezza.
Playoff: è bagarre per gli ultimi posti ma anche per la griglia
Al momento attuale, poche certezze, soprattutto per gli ultimi posti di questa griglia che potrebbe regalare sorprese proprio al fotofinish.
Zona retrocessione: il Pescara tenta la risalita senza passare dai playout
Degli incroci di Virtus Entella e Bari abbiamo già parlato, ma sarà da "fari puntati" il match tra Sampdoria e Pescara, così come quello del 'Picco' tra Spezia e Mantova. Strada in salita per la Reggiana, con una Carrarese che adesso può e vuole sognare anche i playoff
Di seguito il programma del turno e la classifica:
SERIE B - 34ª GIORNATA
Venerdì 10 aprile
Ore 20:30 - Frosinone-Palermo
Sabato 11 aprile
Ore 15:00 - Juve Stabia-Cesena
Ore 15:00 - Pescara-Sampdoria
Ore 15:00 - SudTirol-Modena
Ore 15:00 - Virtus Entella-Venezia
Ore 17:15 - Avellino-Catanzaro
Ore 19:30 - Monza-Bari
Domenica 12 aprile
Ore 15:00 - Padova-Empoli
Ore 17:15 - Spezia-Mantova
Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 71
Frosinone 68
Monza 66
Palermo 64
Catanzaro 53*
Modena 50*
Juve Stabia 45
Cesena 44
Carrarese 42
Avellino 39
Südtirol 39
Mantova 37
Sampdoria 37
Empoli 36
Bari 34
Padova 34
Virtus Entella 34
Pescara 32
Reggiana 30
Spezia 30
* una gara in meno
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