Serie B, Bari-Reggiana: sfida salvezza al San Nicola

La Serie BKT scende in campo con la 30ª giornata che mette di fronte una vero e proprio scontro diretto per la salvezza tra Bari e Reggiana. Una sfida delicatissima tra due squadre che, divise da un punto, vogliono uscire dalla zona retrocessione.

COME ARRIVA IL BARI - I pugliesi sono reduci dal pesantissimo KO rimediato contro il Pescara, che si è imposto 4-0 e ha spedito nuovamente i biancorossi nella crisi, che sembrava scacciata dopo i sei punti contro Sampdoria ed Empoli. Adesso per i ragazzi di Longo arriva l'occasione di rialzare la testa in un altro scontro diretto, per cercare di scalare la classifica e lasciare il penultimo posto.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Ospiti che, dopo un periodo positivo, coinciso con l'arrivo di Rubinacci in panchina, con otto punti in quattro partite, sono incappati in due sconfitte contro Südtirol e Venezia. Un bottino troppo magro che ha riportato la Regia in piena zona playout. Adesso arriva uno scontro diretto pesantissimo, in cui i tre punti diventano vitali. Per questo motivo servirà una prestazione di livello per uscire dalla zona calda.