Serie B, Empoli-Avellino: toscani per la salvezza, campani per il sogno playoff
La Serie BKT si appresta a chiudere la sua regular season e a scendere in campo con una super giornata, la 37ª, tutta in contemporanea. Tra le altre sono pronte a sfidarsi Empoli ed Avellino, due squadre che dovranno lottare per obiettivi diversi fino all'ultimo.
COME ARRIVA L'EMPOLI - I padroni di casa cercano disperatamente punti per uscire dalla zona playout e per tenere lontana quella retrocessione diretta, in una classifica cortissima che sicuramente regalerà emozioni fino all'ultimo minuto della regular season. I ragazzi di Caserta vogliono riscattare la sconfitta contro la capolista Venezia e ritrovare i tre punti che mancano ormai dal 22 di marzo contro il Pescara.
COME ARRIVA L'AVELLINO - I campani vengono invece da due vittorie consecutive contro Mantova e Bari. Sei punti pesanti che hanno proiettato gli Irpini in piena zona play-off con un punto di vantaggio sul Cesena. Un piazzamento che sarebbe davvero importante per gli uomini di Ballardini, che vogliono continuare a muovere la loro classifica per difendere l'ottavo posto dagli assalti dei bianoneri.
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