Frosinone-Carrarese 3-0, le pagelle: Calò super, Monterisi leader. Hasa spento

Risultato finale: FROSINONE-CARRARESE 3-0



FROSINONE

Palmisani 6 - Un solo ottimo intervento su Rubino nel primo tempo, e uno nella ripresa su Hasa, per il resto è ordinaria amministrazione.

A. Oyono 6 - Spinge poco, ma è bravo in fase difensiva, gara solida che non ruba l’occhio la sua.

Calvani 6 - Affidabile e lesto nel liberare l’area sui tanti cross che, specie nel primo tempo, piovevano nella sua area.

Monterisi 6.5 - Roccioso, sempre pronto a mettere la gamba, prestazione da leader e da capitano vero.

Bracaglia 6 - Importante con il suo apporto alla fase offensiva, lascia a volte spazio alle sue spalle, ma è nel DNA del Frosinone e di Alvini.

Cichella 6 - Tanta corsa, belle incursioni e tantissimo lavoro sporco per la squadra. Nella ripresa, quando i suoi salgono di colpi, paradossalmente lo si vede di meno, ma è prezioso.

Calò 7 - Primo tempo un po’ in ombra il suo, con pochi palloni toccati e poco palleggio in generale per i suoi. Poi nella ripresa è glaciale dal dischetto segnando il gol che porta i suoi in vantaggio e nel pennellare il cross per il raddoppio di Fiori. Dal 91' J. Gelli sv.

F. Gelli 6 - Prende una traversa in apertura di ripresa dopo un primo tempo mediocre, poi sale di colpi e si conferma vitale per il centrocampo dei suoi. Dall’80’ Konè 6.5 - Pochissimo nella sua partita, ma segna il rigore del 3-0 prendendosene la responsabilità.

Ghedjemis 5.5 - Prestazione appannata la sua oggi, pochi guizzi e spunti. Ha abituato la Serie B ad altre prestazioni. Dal 69’ Fini 6 - Non è granchè coinvolto, la partita dal suo ingresso si spegne, grazie anche al raddoppio, e i ritmi si abbassano. Bravo però nel finale a prendere il rigore del 3-0.

Raimondo 5.5 - Si spende, lotta e fa a spallate con Illanes e Oliana, ma non riesce ad essere incisivo. Tanta voglia, ma poca efficacia. Dall’80’ Zilli sv.

Kvernadze 5 - Non incide come sa, solo un tiro pericoloso nel primo tempo e poco altro. Prende anche un giallo ingenuo per simulazione. Dal 69’ Fiori 6.5 - Entra e non ha nemmeno il tempo di sistemarsi che già ha segnato il 2-0. Ingresso decisivo.

Massimiliano Alvini 6.5 - Il Frosinone vince ancora e tiene vive le speranze di promozione diretta. Forse non la prestazione più brillante dei suoi, ma in questo punto della stagione serve vincere e il come arrivi la vittoria, importa davvero poco.

CARRARESE

Bleve 5 - Non può nulla sul rigore, ma sbaglia sul colpo di petto di Fiori che insacca il 2-0. Non è attento e non blocca.

Zanon 5 - Grave l’errore sul gol di Fiori, una distrazione in marcatura che fa sfuggire la partita dalle mani dei suoi.

Oliana 5.5 - Qualche sbavatura e tanta fisicità per contenere Raimondo, non può altro contro la velocità dell’attacco avversario.

Illanes 6 - Gara rocciosa la sua, con tanti duelli, mestiere e anche un po’ di nervosismo, ma è il migliore della difesa.

Bouah 5.5 - Rischia il rosso nel primo tempo, ma Rapuano rimane della sua idea. Bravo in fase di spinta, soffre un po’ di più in copertura su Kvernadze. Dal 59’ Zuelli 5.5 - Si vede poco, bravo ad impegnare i guantoni di Palmisani con un bel destro dal limite.

Schiavi 6 - Metronomo del centrocampo, spesso pulisce palloni difficili e smista bene il gioco per i suoi. Dal 59’ Calabrese 5.5 - Entra per difendere in un momento complicato e non fa danni.

Hasa 5.5 - Si accende pochissimo e non mette in mostra la sua classe, che conosciamo. Troppo poco per impensierire la difesa avversaria

Parlanti 5.5 - Tanta gamba e voglia, poca precisione. Nella ripresa si divora il gol del possibile vantaggio svirgolando un bel cross di Zanon.

Belloni 5.5 - Sfortunato nell’occasione del rigore, quando tocca con il braccio una palla che poteva diventare comunque innocua. Per il resto contiene bene Ghedjemis, non nel suo pomeriggio migliore. Dal 73' Rouhi sv.

Rubino 5.5 - Bravo nel primo tempo a spaccare la difesa avversaria con la sua velocità, ma spesso le soluzioni che cerca sono poi sbagliate. Dal 59’ Abiuso 5 - Pochissimo da segnalare nella sua partita, cerca un tiro pericoloso a poco dalla fine ma viene chiuso dal solito Monterisi.

Finotto 5 - Poco coinvolto e ben contenuto dalla difesa, non è mai davvero pericoloso. Dal 76’ Distefano sv.

Antonio Calabro 5 - La Carrarese interpreta bene il primo tempo, ma nella ripresa cade sotto i colpi di un avversario sicuramente più forte, ma che oggi non sembrava in giornata.