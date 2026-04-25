Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Frosinone-Carrarese 3-0, le pagelle: Calò super, Monterisi leader. Hasa spento

Frosinone-Carrarese 3-0, le pagelle: Calò super, Monterisi leader. Hasa spentoTUTTO mercato WEB
© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 17:08Serie B
Matteo Selli

Risultato finale: FROSINONE-CARRARESE 3-0

FROSINONE

Palmisani 6 - Un solo ottimo intervento su Rubino nel primo tempo, e uno nella ripresa su Hasa, per il resto è ordinaria amministrazione.

A. Oyono 6 - Spinge poco, ma è bravo in fase difensiva, gara solida che non ruba l’occhio la sua.

Calvani 6 - Affidabile e lesto nel liberare l’area sui tanti cross che, specie nel primo tempo, piovevano nella sua area.

Monterisi 6.5 - Roccioso, sempre pronto a mettere la gamba, prestazione da leader e da capitano vero.

Bracaglia 6 - Importante con il suo apporto alla fase offensiva, lascia a volte spazio alle sue spalle, ma è nel DNA del Frosinone e di Alvini.

Cichella 6 - Tanta corsa, belle incursioni e tantissimo lavoro sporco per la squadra. Nella ripresa, quando i suoi salgono di colpi, paradossalmente lo si vede di meno, ma è prezioso.

Calò 7 - Primo tempo un po’ in ombra il suo, con pochi palloni toccati e poco palleggio in generale per i suoi. Poi nella ripresa è glaciale dal dischetto segnando il gol che porta i suoi in vantaggio e nel pennellare il cross per il raddoppio di Fiori. Dal 91' J. Gelli sv.

F. Gelli 6 - Prende una traversa in apertura di ripresa dopo un primo tempo mediocre, poi sale di colpi e si conferma vitale per il centrocampo dei suoi. Dall’80’ Konè 6.5 - Pochissimo nella sua partita, ma segna il rigore del 3-0 prendendosene la responsabilità.

Ghedjemis 5.5 - Prestazione appannata la sua oggi, pochi guizzi e spunti. Ha abituato la Serie B ad altre prestazioni. Dal 69’ Fini 6 - Non è granchè coinvolto, la partita dal suo ingresso si spegne, grazie anche al raddoppio, e i ritmi si abbassano. Bravo però nel finale a prendere il rigore del 3-0.

Raimondo 5.5 - Si spende, lotta e fa a spallate con Illanes e Oliana, ma non riesce ad essere incisivo. Tanta voglia, ma poca efficacia. Dall’80’ Zilli sv.

Kvernadze 5 - Non incide come sa, solo un tiro pericoloso nel primo tempo e poco altro. Prende anche un giallo ingenuo per simulazione. Dal 69’ Fiori 6.5 - Entra e non ha nemmeno il tempo di sistemarsi che già ha segnato il 2-0. Ingresso decisivo.

Massimiliano Alvini 6.5 - Il Frosinone vince ancora e tiene vive le speranze di promozione diretta. Forse non la prestazione più brillante dei suoi, ma in questo punto della stagione serve vincere e il come arrivi la vittoria, importa davvero poco.

CARRARESE

Bleve 5 - Non può nulla sul rigore, ma sbaglia sul colpo di petto di Fiori che insacca il 2-0. Non è attento e non blocca.

Zanon 5 - Grave l’errore sul gol di Fiori, una distrazione in marcatura che fa sfuggire la partita dalle mani dei suoi.

Oliana 5.5 - Qualche sbavatura e tanta fisicità per contenere Raimondo, non può altro contro la velocità dell’attacco avversario.

Illanes 6 - Gara rocciosa la sua, con tanti duelli, mestiere e anche un po’ di nervosismo, ma è il migliore della difesa.

Bouah 5.5 - Rischia il rosso nel primo tempo, ma Rapuano rimane della sua idea. Bravo in fase di spinta, soffre un po’ di più in copertura su Kvernadze. Dal 59’ Zuelli 5.5 - Si vede poco, bravo ad impegnare i guantoni di Palmisani con un bel destro dal limite.

Schiavi 6 - Metronomo del centrocampo, spesso pulisce palloni difficili e smista bene il gioco per i suoi. Dal 59’ Calabrese 5.5 - Entra per difendere in un momento complicato e non fa danni.

Hasa 5.5 - Si accende pochissimo e non mette in mostra la sua classe, che conosciamo. Troppo poco per impensierire la difesa avversaria

Parlanti 5.5 - Tanta gamba e voglia, poca precisione. Nella ripresa si divora il gol del possibile vantaggio svirgolando un bel cross di Zanon.

Belloni 5.5 - Sfortunato nell’occasione del rigore, quando tocca con il braccio una palla che poteva diventare comunque innocua. Per il resto contiene bene Ghedjemis, non nel suo pomeriggio migliore. Dal 73' Rouhi sv.

Rubino 5.5 - Bravo nel primo tempo a spaccare la difesa avversaria con la sua velocità, ma spesso le soluzioni che cerca sono poi sbagliate. Dal 59’ Abiuso 5 - Pochissimo da segnalare nella sua partita, cerca un tiro pericoloso a poco dalla fine ma viene chiuso dal solito Monterisi.

Finotto 5 - Poco coinvolto e ben contenuto dalla difesa, non è mai davvero pericoloso. Dal 76’ Distefano sv.

Antonio Calabro 5 - La Carrarese interpreta bene il primo tempo, ma nella ripresa cade sotto i colpi di un avversario sicuramente più forte, ma che oggi non sembrava in giornata.

Articoli correlati
Serie B, Frosinone-Carrarese: promozione e play-off passano dallo Stirpe Serie B, Frosinone-Carrarese: promozione e play-off passano dallo Stirpe
Spezia-Mantova 0-2, le pagelle: Bragantini super, Buso flash. Artistico ci prova Spezia-Mantova 0-2, le pagelle: Bragantini super, Buso flash. Artistico ci prova
Serie B, Spezia-Mantova: la salvezza passa dal Picco Serie B, Spezia-Mantova: la salvezza passa dal Picco
Altre notizie Serie B
Palermo, sfuma la promozione diretta. Eppure con questi numeri spesso si va in A TMWPalermo, sfuma la promozione diretta. Eppure con questi numeri spesso si va in A
Padova, Breda: "La Virtus Entella ha meritato. Abbiamo il destino nelle nostre mani"... Padova, Breda: "La Virtus Entella ha meritato. Abbiamo il destino nelle nostre mani"
Mantova, Modesto: “Il gruppo ha reagito alla grande e tutti hanno fatto molto di... Mantova, Modesto: “Il gruppo ha reagito alla grande e tutti hanno fatto molto di più”
Carrarese, Calabro: "Risultato troppo largo. Non siamo fortunati con i rigori" Carrarese, Calabro: "Risultato troppo largo. Non siamo fortunati con i rigori"
Frosinone, Alvini: "Oggi siamo stati fantastici. Nessun rimpianto, può succedere... Frosinone, Alvini: "Oggi siamo stati fantastici. Nessun rimpianto, può succedere di tutto"
Virtus Entella-Padova 1-0, le pagelle: la decide Cuppone, top Karic e Tiritiello.... Virtus Entella-Padova 1-0, le pagelle: la decide Cuppone, top Karic e Tiritiello. Biancoscudati timidi
Sudtirol-Mantova 0-3, le pagelle: crolla ancora la squadra di Castori, 3 punti d’oro... Sudtirol-Mantova 0-3, le pagelle: crolla ancora la squadra di Castori, 3 punti d’oro per i virgiliani
Reggiana-Palermo 1-1, le pagelle: Lambourde si prende la scena, Pohjanpalo in ombra... Reggiana-Palermo 1-1, le pagelle: Lambourde si prende la scena, Pohjanpalo in ombra
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, Palestra è la prima scelta per la fascia. A centrocampo idea Perrone. Su Frattesi ritorno di fiamma della Roma. Il Napoli su Joao Gomes e Rios. Vanoli-Grosso: presente e futuro per la panchina viola?
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Pm Milano: "Rocchi scelse arbitri graditi all'Inter in alcune gare". Tre capi d'imputazione
Immagine top news n.1 Nuovo terremoto nel calcio italiano. AGI: Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva
Immagine top news n.2 Milan, Allegri: "Non commento Conte. Sedersi ora a tavola a parlare di mercato..."
Immagine top news n.3 Chiellini: "I progetti a lungo termine non esistono. Spalletti? Convinto possa essere la guida del futuro"
Immagine top news n.4 Hojlund, Napoli fino al 2030: il riscatto del cartellino potrebbe scattare già contro il Como
Immagine top news n.5 Lukaku ha sacrificato il rapporto con Conte sull'altare dell'ultima vetrina Mondiale
Immagine top news n.6 Sorloth dice di sì, Goretzka si avvicina: il Milan ha già in canna i primi due colpi da Champions
Immagine top news n.7 Roma, il dado è tratto: pieni poteri a Gasp. Avrà voce in capitolo sul mercato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
Immagine news podcast n.2 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
Immagine news podcast n.4 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.3 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dalla Germania: anche l'Inter in corsa per Brandt ma c'è il nodo su commissioni e ingaggio
Immagine news Serie A n.2 Il Parma è salvo, scatta l'obbligo per Nicolussi-Caviglia: al Venezia andranno 6 milioni
Immagine news Serie A n.3 La Juventus non si è mossa per il rinnovo di Bremer. Ha una clausola fino al 10 agosto
Immagine news Serie A n.4 Parma, Cuesta: "Per me era tutto nuovo, salvarsi significa felicità. Ho dovuto imparare"
Immagine news Serie A n.5 È sempre Malen a sbloccarla: undicesimo gol in campionato e 0-1 tra Bologna e Roma
Immagine news Serie A n.6 Roma, Gasperini glissa stizzito su Ranieri: "Continuate a farmi domande in cui non sono coinvolto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, sfuma la promozione diretta. Eppure con questi numeri spesso si va in A
Immagine news Serie B n.2 Padova, Breda: "La Virtus Entella ha meritato. Abbiamo il destino nelle nostre mani"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Modesto: “Il gruppo ha reagito alla grande e tutti hanno fatto molto di più”
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro: "Risultato troppo largo. Non siamo fortunati con i rigori"
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Alvini: "Oggi siamo stati fantastici. Nessun rimpianto, può succedere di tutto"
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella-Padova 1-0, le pagelle: la decide Cuppone, top Karic e Tiritiello. Biancoscudati timidi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, De Giorgio: "Continuiamo a onorare questo campionato come stiamo facendo"
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, Bucchi: "Dobbiamo raccogliere domani quello che abbiamo coltivato da dieci mesi"
Immagine news Serie C n.3 Perugia, Gemello: "A Forlì non dobbiamo assolutamente giocare per il pareggio"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Cosmi: "Domani per il Foggia è una partita da dentro o fuori, per noi no"
Immagine news Serie C n.5 Ds Trapani: "Chiediamo scusa alla città e all'intera tifoseria. Abbiamo commesso errori"
Immagine news Serie C n.6 Crotone, Longo: "Non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutare la partita"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Roma
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter-Como
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Piovani con Magull e Wullaert in attacco
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A femminile, colpo della Roma contro la Juventus: pareggio 0-0 fra Milan e Napoli
Immagine news Calcio femminile n.3 Sassuolo, Carnevali: "La Lega femminile funziona se la Serie A obbliga tutti i club"
Immagine news Calcio femminile n.4 Il Bayern prova a insidiare le plurivincitrici: nel weekend al via le semifinali di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.5 Pinones-Arce: "Felice di proseguire con la Fiorentina. Siamo all'inizio di un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?