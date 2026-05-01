Empoli-Avellino 1-0, le pagelle: Ceesay imprendibile, Shpendi spreca. Fontanarosa horror

Risultato finale: EMPOLI-AVELLINO 1-0

EMPOLI

Fulignati 6.5 - Poco coinvolto da un avversario che calcia pochissimo. È però fenomenale sulla girata di Pandolfi a pochi minuti dalla fine.

Romagnoli 6 - Sicuro e sempre pulito nei disimpegni, forse il migliore della fase difensiva.

Lovato 6.5 - Si fa trovare al posto giusto e al momento giusto incorna il gol del vantaggio dell’Empoli.

Guarino 6 - Ottimo in copertura, si concede anche delle cavalcate palla al piede per creare superiorità ai suoi.

Ceesay 7 - Il migliore dei suoi, con i suoi spunti crea superiorità costante e pericolosità sulla sinistra. Bravo a guadagnare la punizione da cui nasce il vantaggio di Lovato. Dal 68’ Elia 6 - Non è brillante come il compagno che ha sostituito, ma è comunque utilissimo per far respirare i suoi nel finale.

Haas 6 - Tanti inserimenti per lui, che si fa vedere più senza palla che in conduzione. Cala molto nella ripresa. Dal 68’ Degli Innocenti 6 - Bravo in fase di interdizione e nel finale sfiora anche il gol del raddoppio in campo aperto.

Yepes 6.5 - In ombra per un’ora, ma poi tira fuori dal cilindro la punizione pennellata per la testa di Lovato che sigla l’1-0. Dall’85’ Ghion sv.

Magnino 6 - Primo tempo insufficiente, ma nella ripresa sale di colpi ed è bravo a consolidare il possesso dei suoi.

Candela 6 - Meno incisivo del compagno dall’altra parte, ma è comunque bravo a scendere e a servire cross spesso pericolosi.

Shpendi 5 - Sbaglia un rigore pesante, La Penna gli concede la possibilità di calciarlo di nuovo e lo sbaglia nuovamente. Un doppio errore grave, in una partita comunque non positiva. Dall’85’ Bianchi sv.

Nasti 5 - Poco coinvolto e molto impreciso, sia nelle scelte che nei gesti tecnici. Non è la sua partita e l’infortunio in apertura di ripresa lo testimonia. Dal 54’ Popov 5.5 - Si spende tanto ma non basta, viene ben contenuto dalla difesa avversaria.

Fabio Caserta 6 - L’Empoli gioca un primo tempo brutto e con poche idee. Nella ripresa però i suoi scendono in campo quadrati e vogliosi e trovano il vantaggio, amministrando poi bene la partita e il suo ritmo.

AVELLINO

Daffara 7 - Non può nulla sul gol di Lovato, ma quando è chiamato davvero in causa è mostruoso a parare il primo rigore su Shpendi e a rispondere di nuovo sulla ripetizione. Se i suoi restano in partita lo devono a lui.

Cancellotti 5 - Soffre tremendamente Ceesay, che lo salta sistematicamente e lo brucia in velocità. Da lì nasce la punizione dell’1-0. Dal 65’ Missori 5.5 - Non ha davanti un cliente difficile come Ceesay, ma va comunque in difficoltà su Elia.

Enrici 5.5 - Attento su Shpendi, limita bene anche la fisicità di Nasti e Popov.

Izzo 6 - Mette in campo la sua esperienza, annullando prima Nasti e poi Popov, ottimo anche di testa.

Fontanarosa 4.5 - Perde la marcatura di Lovato sul vantaggio dell’Empoli, poi perde palla e atterra Shpendi per il rigore del potenziale 2-0, per concludere prende anche un rosso. Il suo secondo tempo è davvero da dimenticare.

Sounas 5.5 - Poca sostanza e sofferenza per il palleggio comunque impegnativo degli avversari. Non riesce ad incidere e prende un giallo che costringe Ballardini a toglierlo dal campo. Dal 65’ Insigne 6 - Ci prova, si spende tanto ma predica spesso nel deserto.

Palmiero 5.5 - Sprazzi di ottimo palleggio, ma poco altro in una partita in cui i suoi soffrono la voglia e la corsa degli avversari.

Besaggio 5.5 - Tanta corsa, ma poca tecnica, in una partita dove l’Avellino non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Fulignati. Dal 73’ Pandolfi sv.

Palumbo 6 - Sulla trequarti prova a lavorare con le punte, senza però ottenere granchè, vista anche la giornata no di Patierno e Biasci.

Biasci 5 - Si vede poco e non riesce a dialogare a dovere con Patierno. Ballardini se ne accorge e lo sostituisce all’intervallo. Dal 46’ Russo 5 - Sostituisce uno dei peggiori del primo tempo ed non fa tanto meglio. Contenuto benissimo dalla difesa empolese, oggi davvero insuperabile.

Patierno 5 - Tocca pochissimi palloni, non è mai coinvolto nel gioco. Dall’83’ Le Borgne sv.



Davide Ballardini 5 - L’Avellino può sognare i playoff, ma sembra troppo addormentato e sazio. Si scontra così con la grande voglia di un Empoli che invece si giocava la sopravvivenza nella categoria.