Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 6ª giornata: esordio col botto per Pagliuca

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie B è tornata in campo con la sua sesta giornata e negli occhi di tutti è rimasta impressa la prestazione del Modena. Nel match che ha chiuso il turno, i canarini hanno ribaltato l’Hellas Verona per 3-2: decisivo Andra Belotti, a segno in pieno recupero per la seconda rete consecutiva, dopo il vantaggio firmato da Caso e la doppietta di Mosquera. Il turno ha ridisegnato l’alta classifica. Il Palermo ha vinto 4-2 a Empoli e resta primo con 16 punti, il Mantova ha risposto con il 3-1 a Catanzaro e insegue a quota 14, mentre il Modena sale al terzo posto con 13. Bene anche l’Avellino, che ha travolto 4-1 la Sampdoria, il Pisa, 3-0 a Vicenza, e la Carrarese, che ha espugnato Padova per 0-2.

Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la sesta giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Guido Pagliuca (Carrarese) 7.00 (1)

2. Daniele Galloppa (Modena) 6.92 (6)

3. Francesco Modesto (Mantova) 6.75 (6)

4. Alessandro Nesta (Avellino) 6.58 (6)

5. Davide Possanzini (Südtirol) 6.58 (6)

6. Antonio Floro Flores (Benevento) 6.50 (6)

7. Francesco Tomei (Ascoli) 6.42 (6)

8. Andrea Chiappella (Virtus Entella) 6.40 (5)

9. Filippo Inzaghi (Palermo) 6.33 (6)

10. Paolo Bianco (Pisa) 6.33 (6)

11. Pietro De Giorgio (Juve Stabia) 6.25 (6)

12. Cristian Bucchi (Arezzo) 6.17 (6)

13. Fabio Pecchia (Cremonese) 6.00 (4)

14. Matteo Andreoletti (Empoli) 6.00 (1)

15. Alessandro Diamanti (Cesena) 5.92 (6)

16. Marco Baroni (Hellas Verona) 5.83 (6)

17. Fabio Gallo (Vicenza) 5.83 (6)

18. Antonio Calabro (Padova) 5.75 (6)

19. Bernardo Corradi (Sampdoria) 5.67 (6)

20. Giorgio Gorgone (Catanzaro) 5.50 (6)

ESONERATI

Guido Pagliuca (Empoli) 5.90 (5)

Gabriele Cioffi (Carrarese) 5.30 (5)

Marco Giampaolo (Cremonese) 4.75 (2)