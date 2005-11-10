Serie B, Giudice Sportivo: due squalificati. Due turni di stop al ds della Juve Stabia
Luca Bargellini
Attraverso una nota ufficiale la Serie B ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della sesta giornata di campionato.
CLUB
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CARRARESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del primo tempo.
CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
EDMUNDSSON Andrias (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.
PEZZELLA Giuseppe (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
DIRIGENTI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA STEFANELLI Stefano (Juve Stabia): per avere, al termine della gara, contestato con fare intimidatorio l'operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un'espressione irriguardosa: infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.