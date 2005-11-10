Serie B, sarà l'anticipo Hellas-Catanzaro a essere trasmesso da DAZN in modalità gratuita
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Tommaso Maschio
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:19Serie B
autore Tommaso Maschio
15.10.2026 18:19Serie B
La gara si giocherà al Bentegodi di Verona venerdì alle ore 20:30
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Sarà la sfida che aprirà la settima giornata di Serie B quella che DAZN ha deciso di trasmettere in chiaro, come avviene per ogni giornata dallo scorso anno, senza bisogno di registrarsi o abbonarsi alla piattaforma. Attraverso i suoi canali social infatti l’emittente ha comunicato che trasmetterà in chiaro Hellas Verona-Catanzaro, gara in programma alle ore 20:30 di venerdì allo Stadio Marcantonio Bentegodi.
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