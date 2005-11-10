Serie B, Hellas Verona-Catanzaro 1-1 al 45'. Candela apre poi il 5° centro di Mosquera
Luca Bargellini
Prima frazione intensa al 'Bentegodi' per l'anticipo della settima giornata di Serie B fra Hellas Verona e Catanzaro. Una sfida, questa, fra due compagini finora al di sotto delle aspettative, tanto da mettere a rischio la posizione di entrambi gli allenatori: Marco Baroni e Giorgio Gorgone.
Al 45' il risultato è sull'1-1 con gli ospiti in vantaggio grazie alla prima realizzazione in giallorosso di Antonio Candela, bravo a sfruttare una dormita difensava scaligera con un preciso diagonale che batte Perilli (preferito a Leali); pareggio dei padroni di casa con il solito Daniel Mosquera che mette a referto il suo quinto gol stagionale sfruttando un bell'assist di Livramento dalla sinistra anticipando Ruggero con un tap-in sottomisura. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 7ª GIORNATA
In corso
Hellas Verona-Catanzaro 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
11' Candela (C), 37' Mosquera (H)
Sabato 17 ottobre
Ore 15:00 - Ascoli-Empoli
Ore 15:00 - Benevento-Vicenza
Ore 15:00 - Carrarese-Modena
Ore 15:00 - Padova-Virtus Entella
Ore 17:15 - Mantova-Palermo
Ore 19:30 - Pisa-Cremonese
Domenica 18 ottobre
Ore 15:00 - Juve Stabia-Sudtirol
Ore 17:15 - Cesena-Avellino
Ore 19:30 - Sampdoria-Arezzo