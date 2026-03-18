Serie B, i risultati della 31ª: il Pescara cala il tris, la Sampdoria cade. L’Avellino vede i playoff

In una serata ricca di scontri diretti nella seconda metà della classifica di Serie B sorridono Avellino, Pescara e Carrarese. Gli irpini vincono una sfida a metà fra la salvezza e i play off e ora vedono l’ottavo posto appena a un punto. Contro il SudTirol arriva infatti un successo per 3-2 con le prime volte di Patierno, primo gol assoluto in Serie B, e Izzo, primo gol in questa seconda esperienza in biancoverde.

Nelle altre sfide vince facilmente il Pescara che continua nel suo periodo positivo (tre vittorie e due pari nelle ultime cinque) rimettendosi in piena corsa per una salvezza che ora dista appena due punti. Contro l’Entella arriva un successo per 3-0 che porta anche la firma di Lorenzo Insigne, vero trascinatore della squadra. Cade invece la Sampdoria dove l’effetto Lombardo non sembra essersi ancora sentito. La Carrarese si impone infatti per 2-0 e vede ormai la salvezza a un passo, e i playoff poco distanti, grazie ad Hasa e al rigore allo scadere trasformato da Finotto. In mezzo l’espulsione di quel Esposito che ancora non è riuscito a incidere positivamente nelle fortune dei blucerchiati da quando è arrivato a gennaio.

SERIE B - 31ª GIORNATA

Palermo-Juve Stabia 2-2

11' rig. Leone (J), 60' rig. Pohjanpalo (P), 65' Bani (P), 73' Mosti (J)

Mantova-Cesena 3-0

6' aut. Zaro, 58' Meroni,90+3' Mancuso

Reggiana-Monza 0-0

Spezia-Empoli 1-1

69' Artistico (S), 90+6' rig. Saporiti (E)

Venezia-Padova 3-1

41' Svoboda (V), 46' Doumbia (V), 75' Kike Perez (V), 82' Capelli (P)

Mercoledì 18 marzo

Frosinone-Bari 2-1

2’ Rao (B), 7’ Fini (F), 51’ Corrado (F)

All’intervallo

Avellino-SudTirol 3-2

25’ Partierno (A), 52’ rig. Casiraghi (S), 71’ Besaggio (A), 75’ Pecorini (S), 79’ Izzo (A)

Carrarese-Sampdoria 2-0

62’ Hasa, 90’+5’ rig. Finotto

Pescara-Virtus Entella 3-0

20’ Cagnano, 43’ Caligara, 55’ Insigne

Catanzaro-Modena (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI)

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 67

Monza 64

Frosinone 62

Palermo 58

Catanzaro 52*

Modena 47*

Juve Stabia 42

Cesena 40

Avellino 39

Sudtirol 38

Carrarese 36

Padova 34

Mantova 34

Empoli 33

Sampdoria 31

Bari 31

Virtus Entella 31

Spezia 30

Reggiana 30

Pescara 29

* una gara in meno