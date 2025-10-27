Serie B, il Giudice Sportivo: un turno per Palmiero e Gregucci. Multati tre club
Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno, ha fermato un solo giocatore per squalifica: si tratta dell’avellinese Luca Palmiero che salterà dunque il turno infrasettimanale. Fermato per una giornata anche il tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci “per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.
Per quanto riguarda i club invece sono state comminate le seguenti multe:
“Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata andata i sostenitori delle Società Avellino, Bari, Catanzaro, Empoli, Empoli, Juve Stabia, Mantova, Modena, Modena, Padova, Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi e cinque fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.