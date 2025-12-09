Sampdoria, la testa è ancora "sott'acqua": ma con Foti ci sono i primi passi in avanti

Primi passi in avanti in casa Sampdoria. Il successo casalingo contro la Carrarese è stato di vitale importanza. Sia per come è arrivato, una rimonta tutto cuore, sia per i tre punti in sé che hanno permesso di accorciare la classifica e guardare al futuro con più fiducia e soprattutto senza mai smettere di lavorare. Chiaramente, come dice Angelo Gregucci in conferenza stampa, la testa è ancora sott'acqua. Il successo dello Spezia nel derby del levante contro l'Entella ha fatto ripiombare Coda e compagni al penultimo posto ma ci sono tanti aspetti importanti su cui Salvatore Foti può fare affidamento.

Coda trascinatore

In primis Massimo Coda. L'attaccante classe 1988 è stato protagonista della vittoria contro gli uomini di Calabro con una doppietta importantissima. Il centravanti è senza dubbio il trascinatore del gruppo dimostrando non solo affidabilità ma anche disponibilità e spirito di sacrificio giocando praticamente sempre e tutte le partite per intero. Il giocatore di Cava de' Tirreni, con sette reti al pari di Gliozzi, è il vicecapocannoniere del torneo alle spalle del palermitano Pohjanpalo.

Empatia e difesa a tre

Senza dubbio la mano della nuova guida tecnica si vede non solo nei risultati, in casa infatti sono arrivate tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, ma anche nell'empatia con il gruppo. Un esempio è Lorenzo Venuti, sempre più centrale nella difesa di Foti e pronto a trasmettere in campo i dettami del suo allenatore. E proprio la conferma della difesa a tre è stato uno dei punti cardine dell'ex attaccante della Samp. Una valutazione precisa fatta dallo staff sugli elementi a disposizione che non hanno nelle corde una velocità tale da puntare ad una retroguardia a quattro.