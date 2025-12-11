TMW Sampdoria, Gregucci: "Non ci son partite già pronosticate. Venderemo cara la pelle"

"Non ci son partite già pronosticate". Esordisce così Angelo Gregucci in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco. L'allenatore responsabile della prima squadra della Sampdoria ha parlato alla vigilia della trasferta di Palermo di domani sera: "Rispetto totale per l'avversario ma abbiamo la consapevolezza che dobbiamo necessariamente vendere cara la pelle facendo una partita maschia e lucida".

Che settimana è stata?

"Abbiamo buone sensazioni. Ci avvaliamo della professionalità di chi lavora con noi che lavora sodo. Andremo via da Palermo con un risultato positivo solo facendo una gara seria".

Pafundi?

"La crescita del ragazzo passa attraverso queste partite. Pafundi deve mettere dei contenuti nella partita. Essendo dotato di tecnica e talento, lo deve mettere a disposizione della squadra".

Come sta Abildgaard?

"Abildgaard è convocabile e preso in considerazione".

A che percentuale è Pedrola?

"Non esistono percentuali ma giocatori a disposizione".

TMW - Si lavora meglio dopo una vittoria?

"Devi guadagnare l'aria e il profumo delle vittorie attraverso la prestazione collettiva della squadra. Siamo una squadra che nelle difficoltà cerca di dare risposte. Qualche risposta è arrivata e dovremo andare a riconoscere il profumo della vittoria".

Domani sarà Coda contro Pohjanpalo.

"Non è solo immortale nei gol ma nello spirito e nell'esempio. Di fronte c'è un cannoniere importante e che fa gol ovunque va. Non è l'unico attaccante che il Palermo ha a disposizione. A me interessa però la prestazione della squadra. Noi puntiamo sul suo atteggiamento in campo. E i ragazzi più giovani devono essere attenti".

L'ambiente sarà caldo.

"Il Palermo ha manifestato l'ambizione di vincere il campionato. Sarà un banco di prova importante e sotto l'aspetto psicologico dovremo essere attenti e lucidi".

Cherubini come sta?

"E' disponibile anche lui e valutabile. Ha avuto un problema extra-calcio".

Farete valutazioni anche in difesa?

"Siamo in valutazione sul pacchetto difensivo. Abbiamo guadagnato disponibilità da parte di qualche giocatore".

Si respira serenità.

"Il calcio è sempre domani. Quello che fai lo devi archiviare e si guarda sempre alla prossima partita perché è un banco di prova importantissimo".